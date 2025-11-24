Abinader encabeza actos en Ministerio de Defensa, feria de préstamos y cena navideña

El presidente Luis Abinader encabezó ayer diversas actividades oficiales, incluyendo la inauguración de nuevas instalaciones en el Ministerio de Defensa, el inicio del programa “Feria de Préstamos y Becas Tecnológicas en Sectores Populares y el lanzamiento “Navidad 360”, en la explanada frontal del Faro a Colón.

En la inauguración de nuevas y remozadas obras en las instalaciones del recinto militar General de División Matías Ramón Mella, sede del Ministerio de Defensa (MIDE).

el jefe de Estado estableció la Dirección General de Vehículos No Tripulados del C5i, dotándola de tecnología “de última generación para fortalecer la vigilancia estratégica y la respuesta operativa de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional”.

También el mandatarioanunció que contarán con más “drones o equipos no tripulados para proteger cada vez más a nuestro país”.

Abinader manifestó que desde su llegada a la Presidencia de la República está enfocado en mejorar las condiciones de las instituciones castrenses, para colocarla en el nivel que requiere el momento y que para ello pueden seguir contando con su apoyo.

Mientras el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, destacó que estas mejoras forman parte del plan de trabajo orientado a elevar la calidad de vida y las condiciones de servicio de los soldados.

Se renovaron las áreas del Regimiento Guardia de Honor que se encarga de la seguridad, la rendición de honores y la custodia de monumentos patrios. Los trabajos incluyeron una nueva fachada, recepción, armerías, depósitos, escaleras y pasillos, farmacia, oficinas, nuevas barberías para oficiales y alistados y un moderno salón de belleza para damas.

También se construyó un nuevo cuartel para 150 alistados, y se remozaron los cuarteles existentes del Regimiento y la Policía Militar, alcanzando una capacidad combinada para alojar 483 soldados en espacios climatizados, con nuevos baños, camas, armarios, áreas de esparcimiento y condiciones dignas para el servicio militar entre otras.

Feria de Préstamos y Becas

Ayer También el presidente Abinader encabezó la entrega de RD$150 millones en créditos con tasas preferenciales a través de Promipyme, en apoyo a microempresarios y emprendedores, que les permitirán reponer pérdidas posteriores al paso de la tormenta Melissa y fortalecer sus inventarios para la temporada navideña, aportando así al dinamismo económico.

Además, como pare del inicio del programa “Feria de Préstamos y Becas Tecnológicas en Sectores Populares”, en el Techado Club Luperón en el mismo acto, el Indotel continuó la entrega de becas para capacitaciones en habilidades tecnológicas que permitan a los ciudadanos acceder a mejores oportunidades de empleo.

El jefe de Estado destacó que está combinación de fácil acceso a crédito que impulsa el Gobierno, en conjunto con los programas de formación gratuita en diversas áreas, han contribuido con la disminución de la pobreza en el país.

Almuerzos y cenas navideñas

Por otra parte, el gobernante encabezó un acto celebrado en la explanada frontal del Faro a Colón, en Santo Domingo Este, puso en marcha el programa Navidad 360, que distribuirá más de 15 millones de raciones de almuerzos y cenas navideñas.

Además el programa tiene previsto beneficiar a 25 mil familias con enseres del hogar y techar otras seis mil viviendas durante estas festividades navideñas. La actividad contó con un espectáculo artístico.

Congresistas de Estados Unidos

El pasado sábado el presidente Abinader se reunió con una delegación de congresistas de Estados Unidos, acompañados por la embajadora Leah Campos, que visitó el país para discutir temas de seguridad regional, esfuerzos contra el narcotráfico y oportunidades económicas para las naciones.

El Gobierno Contigo

También el jefe de Estado encabezó un encuentro con comunitarios en Higüey, provincia La Altagracia, para proponer soluciones en los servicios básicos del alcantarillado, agua potable y electricidad como parte del programa El Gobierno Contigo.