Gobierno recalca la necesidad de la fusión del Minerd y la Mescyt

A través del Decreto 309-26, que crea la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, con el objetivo de diseñar las bases para la conformación de un Sistema Educativo Nacional Integral, el presidente Luis Abinader recalca la necesidad de que los ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) se integren en una misma institución.

En el penúltimo considerando del nuevo decreto se establece como “fundamental” una visión que abarque desde el nivel inicial hasta la educación superior, lo que sugiere la creación de un ministerio unificado.

“Que es fundamental establecer una visión holística y coherente de la educación, que abarque desde el nivel inicial hasta la educación superior y la investigación científica, lo que hace indispensable la estructuración de una gestión efectiva del proceso de transición hacia la creación de un único Ministerio de Educación, para lograr una mejor cohesión y articulación de las políticas educativas en todos los niveles”, cita el considerando de la disposición gubernamental.

Desde la primera vez que se mencionó la intención del Gobierno de fusionar ambas instituciones en septiembre del 2024, múltiples sectores se mostraron en contra de esa idea.

Opositores políticos y gremios como la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (Faprouasd), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) expresaron su desacuerdo, llegando incluso a convocar manifestaciones.

Con las reacciones iniciales en cuenta, en octubre de ese mismo año se designó una comisión para los procesos administrativos y legales relativos a la fusión de los ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y elaborar el proyecto de ley que sería presentado en el Congreso Nacional.

Durante los trabajos de la comisión, entidades como la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) indicaron que el diálogo sobre la posible fusión debería “ser más extenso”, que se debería tomar más tiempo antes de que sea presentada ante el Poder Legislativo.

A pesar de los señalamientos, el proyecto de ley que buscaba la fusión de ambos ministerios fue depositado el 11 de diciembre ante el Senado de la República por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

En enero de 2025, la comisión especial conoció las propuestas recibidas, algunas relacionadas con los procesos de descentralización, la autonomía de las universidades, la calidad de la educación, el uso de las nuevas tecnologías y estrategias para garantizar la calidad en el sistema, entre otros temas.

Durante el periplo de la pieza legislativa por el Congreso Nacional, más reacciones de rechazo desde la Faprouasd, la ADP, entre otras entidades, fueron mostradas. Tras varios meses de rechazo y sin mostrar ningún avance en el Senado de la República, el Poder Ejecutivo anunció que ese primer proyecto de ley sería retirado y que desistirían de esa unificación de ministerios.

Luego del retiro, el titular del Mescyt, Rafael Santos Badía, indicó que la “conversación” debería girar en torno a una “reforma educativa”, tal y como fue expresado por la Faprouasd y la ADP en su momento. El ministro señaló que el nuevo enfoque contempla una visión integral de la educación, que abarque desde la primera infancia hasta la culminación de la formación académica.

El nuevo Decreto 309-26 que crea la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, la disposición contenida en el decreto 580-24, del 7 de octubre de 2024, que creó una comisión especial para coordinar los procesos administrativos y legales relativos a la fusión de los ministerios de Educación y de Educación Superior.