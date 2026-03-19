Rectores apoyan transformación del sistema educativo dominicano

Luego de conocerse que fue paralizada la fusión entre los ministerios de educación primaria, secundaria y superior, la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) envió una comunicación a Rafael Santos Badía, respaldando los esfuerzos de impulsar una “profunda transformación del sistema educativo dominicano”.

Indicaron que están a favor de la transformación anunciada por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) siempre que se fundamente “en el diálogo, la evidencia técnica, la seguridad jurídica, la participación efectiva de los actores del sistema y una visión compartida de Nación”.

Asimismo, respaldaron la propuesta de establecer una rectoría articuladora del sistema de educación, ciencia y tecnología e innovación, sustentada en normas claras que aseguren la coherencia del sistema educativo dominicano, preserven la diferenciación funcional de sus niveles y subsistemas y promuevan las reformas legales.

La resolución de los rectores avala “la concepción de un sistema educativo verdaderamente integral, concebido como un proceso articulado y continuo desde la primera infancia hasta la educación superior, en conexión con la investigación científica, la innovación tecnológica y las necesidades estratégicas del desarrollo nacional”.

Además de un amplio proceso nacional de consulta, diálogo, reflexión y concertación, plural, participativo y técnicamente sustentado, que permita construir consensos duraderos, legítimos y representativos sobre el futuro de la educación dominicana.

“Reafirmar la importancia de preservar la autonomía universitaria, la gobernanza institucional, la libertad de cátedra, la libertad de investigación, la independencia académica y el autogobierno institucional de las instituciones de educación superior, armonizándolos con mecanismos de rendición de cuentas, evaluación y aseguramiento de la calidad, así como de mantener la naturaleza deliberativa de los 6 órganos colegiados de los organismos oficiales en los que dichas instituciones participen, de modo que su intervención sea efectiva, sustantiva y no meramente consultiva”, expresa la comunicación.

El ministro de Educación Superior informó que se quedó sin efecto, por el momento, la fusión entre el Ministerio de Educación (Minerd) y la entidad que dirige.

Aunque no se han informado todos los detalles, la entidad trabajará en la creación de un nuevo sistema educativo en el marco de una profunda reforma.

Según la información, “este nuevo modelo educativo” contempla una visión integral de la educación, que abarque desde la primera infancia hasta la culminación de la formación académica.