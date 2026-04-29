ADP e Ideice firman convenio de cooperación para fortalecer la investigación

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de fortalecer los lazos de colaboración en investigación.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, destacó que este acuerdo es de suma importancia para su “Observatorio Rafael Santos”, ya que esta cooperación va a fortalecer sus capacidades, además de que el gremio aportará en la cohorte de investigadores que está desarrollando la institución.

“La ADP firma con mucho agrado y mucha satisfacción este compromiso, el que tiene fecha de inicio que comienza hoy, pero no tiene fecha de finalización porque tanto el Ideice como la ADP tienen mucho que aportar a la calidad de la educación”, manifestó.

También, dijo que esta firma histórica es trascendental para el gremio debido a su alianza con una institución de reconocimiento nacional e internacional como el Ideice.

Asimismo, el director ejecutivo del Ideice, Jesús Andújar Avilés, aseguró que este acuerdo servirá de empuje para los maestros que desarrollan sus propios proyectos basados en sus experiencias como docentes y así crear espacios de diálogo para que otros conozcan de posibles mejoras o recomendaciones.

“Este acuerdo con la ADP se constituye en seguir avanzando en el desarrollo de una cultura inventiva desde la escuela, donde los maestros tendrán la oportunidad de poder divulgar sus investigaciones en nuestros expositorios, participar en mesas de diálogo, congresos, haciendo énfasis en sus estudios que salen desde su propia realidad educativa”, señaló.

Andújar Avilés dijo que esta alianza fortalece al sistema educativo en evidencias dentro del marco de una educación de calidad.

“Con los datos que se generan desde la ADP se generan observatorios; el Ideice podrá interoperar con estos datos y poder tener evidencias científicas y datos para hacer análisis que van a constituir herramientas para la toma de decisiones basadas en evidencias”, explicó.

El convenio también busca generar evidencias científicas pertinentes y contextualizadas, que incidan de manera directa en la toma de decisiones de las políticas públicas educativas. Para estos fines, contempla la creación y el fortalecimiento de observatorios educativos, así como la participación conjunta en precongresos, congresos nacionales e internacionales, programas de investigación territorial como “Conoce tu Regional Investigando”.