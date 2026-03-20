Puerto espacial requerirá distintas profesiones

¿Quiénes están listos para ir al espacio? con esta pregunta Burton Catledge, director ejecutivo de la empresa estadounidense Launch On Demand (LOD Holdings), que instalará el primer puerto espacial comercial del país, inició una conversación con estudiantes, docentes y autoridades del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Dijo que al momento de presentar la propuesta al presidente Luis Abinader, gran parte de la conversación giró en torno a las oportunidades que el puerto espacial comercial tendrá para jóvenes dominicanos, como los que se han destacado en el Desafío Rover de Exploración Humana de la NASA, quienes sueñan con llegar al espacio o trabajar en esa agencia aeroespacial.

Al dictar la conferencia “República Dominicana: la puerta de América Latina al espacio”, Catledge fue enfático: “el Presidente está pensando en ustedes, en sus talentos y capacidades” y en cómo podrán los jóvenes laborar en el puerto espacial que se construirá en el municipio de Oviedo, provincia Pedernales.

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La iniciativa, anunciada por el Presidente en su discurso ante la Asamblea Nacional, el 27 de febrero pasado, tendría una inversión de 600 millones de dólares.

Catledge indicó que el proyecto tendrá un alto impacto en el turismo, pues los puertos atraen la visita de miles de turistas; además citó la creación de empleos directos, tanto en áreas especializadas como en otras de nivel técnico, y un impacto a largo plazo que será notorio en la economía. Catledge llamó a los interesados a acercarse desde ya a los equipos a cargo del proyecto, y dijo que por distintas vías a recibido cientos de hojas de vida y solicitudes de contrato.

El empresario estadounidense indicó que la construcción del puerto contempla un hub energético integrado, con capacidad estimada de 200 megavatios, orientado tanto a las operaciones aeroespaciales como al fortalecimiento de la red eléctrica nacional.

Asimismo, se prevé el desarrollo de infraestructura logística, hídrica y tecnológica, incluyendo una planta desalinizadora y sistemas avanzados para la mitigación acústica durante los lanzamientos. De ahí que, manifestó, se requerirá a profesionales de distintas carreras, que aporten sus conocimientos al ambicioso proyecto.

Señaló que la ubicación geográfica de Oviedo es mejor incluso que Cabo Cañaveral para el lanzamiento de cohetes debido a su cercanía con la línea del Ecuador, precisó que se pueden lanzar en dirección polar y ecuatorial, sostuvo.

Burton Catledge tiene 18 años de experiencia en lanzamiento, adquisición, estrategia, finanzas y seguridad orbital. Antes de fundar LOD Holdings, fue comandante del Grupo de Operaciones 45 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Ala Espacial 45, con operaciones en la Base Aérea Patrick, Florida, Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral y Centro Espacial Kennedy.

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