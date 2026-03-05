Academia de Ciencias desconoce detalles sobre el puerto espacial

La Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias espera que el puerto comercial espacial en Oviedo, provincia de Pedernales, anunciado por el presidente Luis Abinader, no dañe las áreas protegidas de la región.

Esta iniciativa, que se desarrollará con la empresa estadounidense LOD Holdings, busca abrir la puerta de República Dominicana a la economía espacial global.

Este proyecto se anunció el pasado 27 de febrero durante el discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, donde el mandatario aseguró que se encontraba en negociaciones desde hace 3 años.

no más de lo anunciado

Al ser contactada, la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias, aseguró que aún no tienen detalles del proyecto más allá del anuncio hecho por el presidente Abinader.

Sin embargo, esperan que en lo adelante se ofrezcan más detalles de esta iniciativa para poder evaluar.

“Esperamos que más adelante se ofrezcan más detalles sobre esta iniciativa para poder evaluar su alcance y sus implicaciones positivas y negativas en términos ambientales.

“Lo que sí podemos decir es que esperamos que el proyecto no tenga incidencia en las áreas protegidas de la región”, aseguró la comisión a este medio.

el proyecto

La inversión estipulada para el desarrollo de este proyecto es de más de USD$600 millones y, aunque el mandatario no especificó la fecha de la obra, aseguró que antes de mayo de 2028 se lanzará al espacio un satélite o cohete desde la provincia de Pedernales.

Aunque ya se han realizado análisis ambientales que arrojaron que los daños serán mínimos, en lo adelante se estará evaluando los corredores de vuelo, evaluación climatológica, evaluación de seguridad física, impacto en el espacio aéreo y marítimo, y coordinación de frecuencias.

Este proyecto examinará la capacidad de lanzamiento vertical para misiones orbitales y suborbitales, lo que permitirá al país mejorar sus capacidades críticas de monitoreo y vigilancia satelital para abordar la migración ilegal, el narcotráfico y los daños ambientales.

Esta empresa que pretende desarrollar el primer puerto aeroespacial en la historia del país ofrece servicios de licencias de lanzamiento y recuperación o reingreso ante la FAA, así como también servicios de desarrollo de puertos espaciales.

Sobre el proyecto se ha pronunciado el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, quien indicó que la empresa estadounidense que hará la construcción escogió República Dominicana por su ubicación frente al Ecuador.

Además, Freund dijo que este puerto satelital también servirá como atractivo turístico, ya que Cabo Cañaveral en Texas “es la segunda atracción turística de la Florida más visitada luego de Disney”.