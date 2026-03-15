Respaldan regulación de móviles en las escuelas y piden priorizar alfabetización mediática en aulas

El Centro de Análisis y Estudios de la Comunicación (Caesco) manifestó su respaldo a la iniciativa del Ministerio de Educación (Minerd) de regular el uso de dispositivos móviles en los centros educativos públicos y privados del país.

Sin embargo, la institución hizo llamado tanto al ministerio como a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para que esta medida se complemente con una política intensa de alfabetización mediática e informacional.

Juzgan que el celular se ha convertido en la principal puerta de acceso al entorno digital, muchas veces sin la guía y conocimientos necesarios, lo que puede resultar perjudicial para el desarrollo cognitivo.

“Caesco considera que la regulación es necesaria ante un panorama digital donde el acceso es prácticamente universal. Según los datos más recientes la organización internacional Kepios, la República Dominicana cuenta con 7.89 millones de identidades activas en redes sociales, lo que representa el 68.3% de la población total y un crecimiento anual del 9.0%. Lo más crítico para el entorno escolar es que el 100% de estos usuarios acceden a las plataformas a través de dispositivos móviles, convirtiendo al celular en la principal puerta de entrada a un ecosistema que, sin guía, puede ser perjudicial para el desarrollo cognitivo”, puntualizan en un comunicado de prensa.

Miguel Otáñez, presidente de Caesco, subrayó que "la comunicación construye o destruye una sociedad", y en el contexto actual, los jóvenes están inmersos en una explosión de medios donde domina la desinformación y el contenido de bajo valor.

Precisan que mayormente el uso digital está orientado a consumo de ocio; por ejemplo, en YouTube, las búsquedas principales de los dominicanos se centran en "película", "música", "bachata" y contenido urbano, mientras que el contenido educativo o informativo genera un tráfico significativamente menor.

Caesco propone que el Minerd y la ADP integren la alfabetización mediática en el currículo escolar para que los niños y adolescentes aprendan a buscar información de manera consciente y dudar de fuentes no verificadas; analizar el contenido de forma crítica, entendiendo que los algoritmos crean "burbujas informativas" que limitan su visión del mundo.

Y difundir contenido de manera responsable, protegiendo su propia dignidad digital y la de los demás.