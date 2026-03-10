Ministerio de Educación propone normativa evite uso celulares en escuelas de RD

El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, anunció que planteará frente al Consejo Nacional de la Educación un reglamento que regule el uso de celulares en las escuelas.

De Camps destacó que, como una iniciativa global para evitar distracciones en los estudiantes, se planteará un reglamento que evite que durante las horas de clase los estudiantes hagan uso de los dispositivos electrónicos.

“Es una tarea que ha estado pendiente; creo que ya toda la población mundial ha llegado a la misma conclusión de que hay que intervenir, pero es una especie de moneda de dos caras porque, por un lado, tiene que haber un uso razonable porque no es verdad que vamos a volver a la era de piedra y, por otro lado, las competencias”, destacó el ministro durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana.

Este planteamiento fue propuesto por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), cuyos dirigentes aseguraron que, como en otros países del mundo donde se ha regulado el uso de dispositivos celulares, República Dominicana debería ser un propulsor de esta iniciativa que distrae a los estudiantes durante las horas de clase.

Además, al ser consultados, maestros y orientadores de centros públicos destacaron que algunos estudiantes dejan de hacer sus tareas por distraerse con sus celulares; también resaltaron que, aunque llevar estos aparatos a los planteles no puede ser prohibido por motivos de seguridad, el uso dentro de las aulas puede ser controlado por los docentes si el ministerio creaba un reglamento que los autorice.

Seguridad escolar

Otro planteamiento del ministro es la integración de mejoras en la policía escolar a las prioridades de la reforma policial.

De Camps dijo que solicitó al nuevo director de la Dirección de Área de la Policía Escolar, general Juan Sebastián Guzmán Toribio, un levantamiento de las competencias de este departamento para agregar las mejoras competentes para la seguridad de los estudiantes.

“Hemos planteado y hemos vuelto a plantear recientemente la necesidad de fortalecer la policía escolar. La semana pasada estuvo a bien ser designado un nuevo director de la policía escolar, el general Guzmán, e inmediatamente le solicitamos que nos hiciera un levantamiento para construir un nuevo abordaje”, manifestó.

Además, resaltó que desde hace un tiempo se encuentra trabajando con el Ministerio de Interior y Policía para que esa dotación fuera ampliada y sea incluida como parte de las prioridades de la reforma policial.

Desde hace varios meses diversos sectores de la sociedad dominicana, incluyendo del sector educativo, han planeado la precupación del uso sin control que hacen los estudiantes durante las horas de clase, y plantean que esos dispositivos contribuyen a la distracción de los alumnos y facilitan los conflictos en las aulas y con amigos.