Mescyt y ADP dialogan sobre transformación sistema educativo

El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), sostuvo un encuentro con el ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), Rafael Santos, en el cual se presentó y entregó el documento titulado “llamado al magisterio nacional y la ADP”, que motiva la apertura de un proceso de diálogo sobre la reforma al sistema educativo nacional.

El encuentro se realizó en la sede del MESCyT, a petición del ministro Santos, quien solicitó al CEN de la ADP que le realizara una visita de cortesía, con la presencia de los expresidentes y exsecretarios generales de la ADP. También participaron los 5 viceministros.

El presidente de la ADP, profesor Eduardo Hidalgo, dijo que analizarán y discutirán el texto del documento, incorporándolo al debate institucional.

El profesor Hidalgo ratificó la opinión de la ADP de rechazo al proceso de fusión del Minerd y el MESCyT.

También manifestó al ministro Rafael Santos que le complace se haya obviado en este momento tomar el proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional a fin de viabilizar una discusión franca y plural para definir juntos una ruta de consenso para abordar la necesaria transformación de la educación dominicana.

“El CEN ha venido discutiendo este tema de la fusión con una postura firme de rechazo. En esas discusiones hemos dicho que una buena señal es el retiro del proyecto de ley de fusión depositado en el Congreso Nacional”, declaró el presidente de la ADP, según se detalla en un documento de prensa.

Afirmó que la ADP siempre se ha incorporado a los procesos de debate que en distintos momentos se han instalado en el país, incluido el Congreso del Plan Decenal de Educación que trajo como resultado la presente Ley General de Educación 66-97 y el currículo vigente.

El profesor Hidalgo dijo que la ADP nunca ha estado al margen del debate y del diálogo, incluso asistiendo a todos los escenarios en que se han planteado, incluido en el conocimiento del pacto educativo en el cual la ADP jugó un rol relevante.

“Lo único que la ADP reclama es un trato respetuoso, y de igualdad para ser parte activa y propositiva del debate”, expresó Hidalgo.

El presidente de la ADP informó al ministro Santos, que estas dos semanas próximas no tendremos tiempo para conocer el documento debido a que la ADP está muy ocupada con la organización del primer Congreso Pedagógico, que implica hacer las jornadas de reflexión en todas las escuelas, liceos y politécnicos del país.

valora visita

De su lado, el ministro Santos dijo que esta es una visita importante por la relación indisoluble que él tiene con la ADP y, con esa vocación sindical tiene que jugar su papel de defender su postura “y por eso entendemos que la ADP tiene que fijar su posición, con mucho cuidado, y nosotros como ministro estamos aquí sin dejar atrás el pasado”.

“La ADP no viene a apoyar al ministro de Educación Superior, sino que viene a una invitación de cortesía que le hice y con todo su CEN, junto a los pasados presidentes y exsecretarios generales, vamos a hablar juntos sobre el futuro de la educación dominicana”, declaró el ministro Santos.

Durante la reunión, el funcionario destacó la relevancia histórica y el papel del gremio magisterial en la defensa de la educación y de los docentes, señalando que la relación entre el MESCyT y la ADP es “profunda e indisoluble”.

"Esta no es una visita cualquiera. Entre el MESCyT y la ADP existe una relación histórica muy significativa. Somos conscientes de que la ADP, por su naturaleza de gremio defensor de la educación y de los maestros, siempre tendrá ideas propias, algunas coincidentes y otras diferentes, lo cual enriquece el debate democrático", expresó.

Santos Badía afirmó que el diálogo respetuoso y plural es fundamental para el fortalecimiento de las políticas públicas educativas, subrayando que las diferencias de criterios forman parte natural de una sociedad democrática.

"Donde hay vida hay debate, hay intercambio de ideas. El consenso es fácil cuando todos piensan igual; lo verdaderamente importante es saber escuchar y respetar las posiciones distintas", indicó.

Asimismo, manifestó su aprecio personal y profesional por la ADP, organización de la que recordó formar parte históricamente, al tiempo que valoró la presencia del comité ejecutivo nacional del gremio como una oportunidad para conversar sobre los retos y oportunidades del sistema educativo dominicano.