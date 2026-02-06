ITLA integrará programas sobre inteligencia artificial al curriculum estudiantil

El nuevo rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Jimmy Rosario Bernard, dijo que a su llegada a la institución busca la internacionalización para los dominicanos en el extranjero y agregar programas relacionados con la inteligencia artificial.

“La internacionalización de la entidad, que el ITLA sea más internacional en darle servicios a los dominicanos y dominicanas que también tenemos en el extranjero, siempre velar por la mejora del currículum y agregar nuevas ofertas”, manifestó el lanzamiento de la plataforma digital de Inafocam.

Entre las propuestas del nuevo director del instituto tecnológico están agregar programas de semiconductores, reforzar los tecnólogos en inteligencia artificial e implementar talleres y cursos básicos en cada una de estas áreas a los profesionales para reforzar las funciones desarrolladas en las instituciones y empresas.

“Tenemos que mejorar el tema de la inteligencia artificial; estamos en la era de la inteligencia artificial, reforzar esos programas y agregar otros programas de la inteligencia artificial enfocada en otras áreas. El tema de los semiconductores, que es una estrategia que aprueba el presidente de la República, y ya se han hecho acuerdos importantes con organismos internacionales para esto”, agregó.

Recordó que la institución está llamada a crear el talento dominicano que va a estar de frente a cada una de las que están creando como Gobierno.

Rosario Bernard fue designado por el presidente Luis Abinader como nuevo director del ITLA mediante el decreto 65-26, emitido el 31 de enero de 2026.

Actualmente, Rosario Bernard se encuentra bajo evaluación de los programas y funciones administrativas para luego, junto a un equipo de expertos en la educación técnica y profesional, determinar los nuevos proyectos que se incluyen en el Instituto de las Américas.

El martes 3 de febrero, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Franklin García Fermín, juramentó a Jimmy Rosario Bernard como nuevo rector del ITLA.

Al ser juramentado, el nuevo rector juró cumplir la Constitución de la República, la Ley 139-01 de Educación Superior, los estatutos del ITLA y las normativas que rigen el sistema de educación superior dominicano.

En sus primeras palabras, agradeció la confianza depositada por el presidente de la República y reafirmó su compromiso de fortalecer la institución.

Rosario Bernard anunció que su gestión estará enfocada en la internacionalización del ITLA, la actualización permanente de la oferta curricular, la expansión de programas tecnológicos y el impulso de la educación continuada.

Rosario Bernard cuenta con estudios de doctorado en Ingeniería Informática. Ha desempeñado “funciones estratégicas” en la modernización tecnológica del Estado, incluyendo su labor como director general de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Ministerio Administrativo de la Presidencia, director general de TIC del Ministerio de Educación y director general de Tecnología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Dentro del ITLA, se desempeñó en áreas como bienestar estudiantil, calidad académica e investigación.

Rosario Bernard es nombrado en sustitución de Rafael Feliz, quien fue destituido el pasado 23 de enero tras señalamientos de supuestos cobros a empleados de la institución para su movimiento político.