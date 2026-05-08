Estados Unidos revocará pasaportes a personas que tengan deuda de manutención infantil

La Embajada de Estados Unidos en el país informó que revocará los pasaportes estadounidenses a las personas que tengan una deuda significativa de manutención infantil, correspondiente a más de 2,500 dólares.

Esta medida se da en coordinación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y precisan que los ciudadanos deben realizar acuerdos de pago con la agencia estatal correspondiente para evitar que el documento sea revocado.

Agregan que quien se encuentre fuera de Estados Unidos al momento de que su pasaporte sea revocado, solo será elegible para un pasaporte de validez limitada para regresar al país norteamericano, tras saldar la deuda.

En el portal web del Departamento de Estado señalan que si revocan el pasaporte por deuda de manutención, el ciudadano afectado debe ponerse en contacto con el estado para saldar la deuda.

A quienes se les revoque el pasaporte por este concepto, recibirán la información directamente del Departamento de Estado a través de correo electrónico o dirección postal colocada en la solicitud de pasaporte más reciente.

Aclaran que los pasaportes revocados no se pueden utilizar para viajar, incluso si la deuda de manutención infantil ya está pagada.

“Si necesita viajar con urgencia, tenga en cuenta que el proceso para que su estado y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) eliminen su nombre de sus registros puede tardar entre 2 y 3 semanas. No podemos expedirle un pasaporte hasta que el HHS verifique que cumple con los requisitos para obtenerlo”, cita el portal.