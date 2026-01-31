Rafael Féliz se desliga de ataques en redes y llama a investigar su origen por vías institucionales

El exrector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Féliz, se desligó públicamente de cualquier hostilidad coordinada en redes sociales vinculada a su defensa tras ser acusado de cobrarle el 5% del salario a algunos empleados para su movimiento político.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Féliz afirmó que ha seguido con atención las denuncias publicadas por medios como N Digital, así como los señalamientos realizados en plataformas sociales, y rechazó cualquier intento de asociarlo a prácticas de mensajes ofensivos u organizados.

“Comprendo que se intente presentarme como un ‘sospechoso natural’; sin embargo, esa imagen responde más a una narrativa que, con malicia, terceros buscan construir que a la realidad de los hechos”, sostuvo.

El exrector subrayó que, por su nivel de exposición pública, incurrir en acciones de esa naturaleza sería no solo imprudente, sino contrario a la lógica, reafirmando que no existe vínculo alguno entre su persona y los hechos denunciados.

Como parte de un llamado a encauzar la situación por vías formales, Féliz exhortó a los perfiles que se consideren víctimas de estos ataques a recurrir a los mecanismos institucionales disponibles en el país, a fin de que se pueda determinar el origen de dichas acciones con el rigor técnico correspondiente.

“Recomiendo que se acuda a las instituciones dominicanas competentes, para que pueda determinarse el origen de dichas acciones con el rigor técnico que corresponde”, puntualizó.