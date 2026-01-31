Itla
Rafael Féliz se desliga de ataques en redes y llama a investigar su origen por vías institucionales
“Comprendo que se intente presentarme como un ‘sospechoso natural’; sin embargo, esa imagen responde más a una narrativa que, con malicia, terceros buscan construir que a la realidad de los hechos”, sostuvo Rafael Féliz, exrector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).
El exrector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Féliz, se desligó públicamente de cualquier hostilidad coordinada en redes sociales vinculada a su defensa tras ser acusado de cobrarle el 5% del salario a algunos empleados para su movimiento político.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, Féliz afirmó que ha seguido con atención las denuncias publicadas por medios como N Digital, así como los señalamientos realizados en plataformas sociales, y rechazó cualquier intento de asociarlo a prácticas de mensajes ofensivos u organizados.
“Comprendo que se intente presentarme como un ‘sospechoso natural’; sin embargo, esa imagen responde más a una narrativa que, con malicia, terceros buscan construir que a la realidad de los hechos”, sostuvo.
El exrector subrayó que, por su nivel de exposición pública, incurrir en acciones de esa naturaleza sería no solo imprudente, sino contrario a la lógica, reafirmando que no existe vínculo alguno entre su persona y los hechos denunciados.
Como parte de un llamado a encauzar la situación por vías formales, Féliz exhortó a los perfiles que se consideren víctimas de estos ataques a recurrir a los mecanismos institucionales disponibles en el país, a fin de que se pueda determinar el origen de dichas acciones con el rigor técnico correspondiente.
“Recomiendo que se acuda a las instituciones dominicanas competentes, para que pueda determinarse el origen de dichas acciones con el rigor técnico que corresponde”, puntualizó.