“¡Exigimos justicia!”: El clamor perpetuo a trece meses de la tragedia en Jet Set

Trece meses después del fatídico derrumbe que provocó la muerte de 236 personas y 174 niños en la orfandad, familiares y allegados se reunieron en la zona cero para recordar la vida de quienes ya no están y exigir con firmeza justicia por sus dolientes.

“Se han ido, pero no los hemos olvidado” era uno de los mensajes que se podía leer en los letreros colocados frente al antiguo lugar bailable, junto con fotos de las víctimas, velones que con su cera se niegan a evaporarse y algún que otro objeto para representar la memoria del difunto.

En el medio, una notable cruz se alza para recoger las imágenes de todos los fallecidos, además de un enorme letrero que recuerda nombre por nombre sus caras. La escena por sí sola representa una especie de altar improvisado.

Familiares han colocado fotos de las víctimas en el frente de la discoteca.JORGE MARTÍNEZ/LD

A un lado de la discoteca el padre Rogelio Cruz declaraba que el terrible suceso no puede quedar impune ante la justicia dominicana, pidiendo una modificación de la calificación jurídica correspondiente a homicidio y no de homicidio involuntario como la que mantiene el Ministerio Público.

“No se trata en este caso de homicidio involuntario, sino de homicidio”, sentenció el sacerdote.

Asimismo, exigió variación de la medida de coerción para que los propietarios, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, “estén en una cárcel como está todo el mundo para que paguen las consecuencias” en vez del pago de RD$50 millones, impedimento de salida y presentación periódica, que es la que enfrentan en la actualidad.

Al tomar en cuenta la praxis de la justicia nacional y un código procesal penal que no contiene casos como el del Jet Set, Rogelio expresó tener dudas de que se les aplique una condena a los hermanos Espaillat, dueños de la discoteca.

“No por incapacidad, sino precisamente por la praxis de la justicia. Y además un Código Procesal Penal que no recoge precisamente temas tan espinosos como este. Y de ahí entonces que el asidero de la justicia, tenemos duda también de que pueda aplicarse la condena que merece esta situación que se ha vivido aquí”, sostuvo.

Por esta razón, todos los días ocho de cada mes estarán en la zona cero para acciones de misa y oración a los dolientes, además de presentarse el 15 de junio en la audiencia preliminar donde se conocerá el fallo judicial del caso, exigiendo al juez actuar según lo que espera la población en torno al lamentable suceso.

“Que no tiemblen, que no tiemblen y no tengan temor en aplicar justicia. Y recordar que la justicia no tiene precio”, recordó.

marcha pacífica

Durante el espacio de homenaje, representantes del Movimiento Justicia Jet Set anunciaron para este domingo 17 de mayo una marcha pacífica.

“Nuevamente exigiendo justicia por lo que hemos venido clamando desde hace ya 13 meses”, pronunció Daris Lebrón, parte del movimiento.

El acontecimiento tendrá lugar a la 1:00 de la tarde en el Parque Independencia, invitando a todos los que deseen ir a formar parte de la marcha.

Sobre el caso

Para el 15 de junio a las 10:00 de la mañana, el juez Raymundo Mejía dará su decisión sobre si se enviará o no a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat tras el colapso de la estructura Jet Set que cegó la vida de 236 personas y más de 80 heridos.

Al sostener el caso de complejidad, el tribunal dispondrá de un tiempo adicional para analizar la magnitud de las evidencias y los relatos presentados durante la última audiencia realizada el primero de este mes.