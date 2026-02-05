ADP se manifiesta en Santiago por carencias en centros educativos

Miembros de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de los distritos educativos 08-03, 08-05 y 08-06 de Santiago, realizaron una manifestación con micrófono abierto, en frente del distrito 08-03, en reclamo de múltiples necesidades que afectan a las escuelas y docentes de la ciudad.

Falta de policía escolar, docentes, personal de conserjería, fallos estructurales, entre otros, son algunas de las situaciones que expusieron los representantes de los diferentes centros educativos en medio de la protesta.

Bajo la consigna “ADP unida, jamás será vencida”, maestros, en representación de sus escuelas, tomaban el micrófono, y expresaban las limitaciones y situaciones que sufren sus centros de enseñanza.

El ingeniero Alexander de la Rosa Álvarez habló en representación del Politécnico Ulises Francisco Espaillat (UFE), denunció falta de conserjes, falta de personal docente, designación de directores. Además, aseguró que hace aproximadamente 20 meses que no reciben recursos por descentralización.

“Hemos hecho varios llamados a las autoridades pero no hay respuesta”, dijo.

Asimismo, la representante de la escuela Hermano Miguel de la Salle, expresó que los baños del centro educativo no sirven, y que los chicos prefieren abstenerse de usarlos, por el mal estado en que se encuentran. Además, necesitan docentes, y personal de conserjería.

En representación de la Escuela José de Jesús Germoso Vásquez, exigieron también policías escolares, maestros y conserjes.

“Miren cuántos policías aquí, mientras las escuelas carecen de policías escolares”, dijo uno de los docentes en su turno de hablar. Representante de la escuela Venezuela, indicó que necesitan personal docente, y que además, el patio del centro educativo está inservible y que los maestros no cuentan con un baño para usar.

Miguel Jorge, presidente de la ADP en Santiago, aseguró que con esta manifestación, están iniciando las actividades de conmemoración del 57 aniversario de la Asociación Dominicana de Profesores y de un proceso de lucha "que va a llegar hasta donde las autoridades decidan que lleguen".

Entre las exigencias de Jorge, resalta el respeto a los derechos de los maestros, indicando que cuando los docentes reciben una licencia médica, ellos mismos deben pagar los sustitutos, acción que contradice sus derechos y acuerdos.

Asimismo, expresó el rechazo del gremio ante las intenciones de las autoridades de colocar cámaras de vigilancia dentro de las aulas, indicando que esto viola los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de los docentes también.

Además, a través de diferentes pancartas expuestas en la manifestación, la ADP expresó su rechazo a la fusión de los Ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).