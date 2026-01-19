Anuncian licitación para mantenimiento de 490 centros educativos

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), dependencia del Ministerio de Educación (Minerd), anunció junto al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) la licitación y sorteo de 490 centros educativos en el territorio nacional para trabajos de mantenimiento correctivo.

Esta iniciativa tendrá una inversión estimada de RD$2,026 millones, de los cuales 1,200 serán adjudicados mediante procesos de licitación y 826 millones vía sorteos en coordinación con el Codia. Este proyecto se ejecutará a través de la implementación del "Plan 24/7-365", que consiste en intervenir los planteles los 365 días del año.

El director de la DIE, Roberto Herrera, informó que el estado de los centros educativos se determinó tras un levantamiento del personal técnico de la institución en coordinación con las diferentes seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), los directores regionales y distritales de educación y los directores de centros educativos, quienes informaron cuáles serían los planteles que necesitan una intervención urgente.

Padres de estudiantes paralizan docencia en escuela de Pedro Brand Lea también

“Estamos comprometidos en realzar los trabajos de mantenimiento correctivo para entrar en una segunda fase, que son los trabajos de mantenimiento preventivo”, explicó Herrera, durante una rueda de prensa en La Casona del Minerd.

Los trabajos se realizarán desde el mes de enero hasta abril, las 24 horas del día y tomando las precauciones necesarias para que los estudiantes puedan permanecer en las aulas mientras continúan los trabajos de mantenimiento en los planteles.

Dirección de Infraestructura Escolar remoza 261 centros educativos Lea también

Por su lado, el presidente del Codia, ingeniero Enrique Rosario García, reafirmó su compromiso como líder del gremio y con los trabajos de infraestructura del sector educativo para garantizar espacios seguros y adecuados para el desarrollo de la enseñanza.