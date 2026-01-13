Dirección de Infraestructura Escolar remoza 261 centros educativos

La Dirección de Infraestructura Escolar, dependiente del Ministerio de Educación (Minerd), informó ayer que hasta el jueves 8 de enero el plan “Navidad en las Aulas 24/7” alcanzó la recuperación de 261 centros educativos en todo el país.

Su director, el ingeniero Roberto Herrera, aseguró que luego del lanzamiento del proyecto la meta era intervenir alrededor de 250 centros educativos con mayor cantidad de desperfectos; sin embargo, durante las labores, esta cantidad aumentó a 311 planteles, pero aún quedan 50 escuelas pendientes de culminar los trabajos.

Los trabajos realizados en los planteles incluyeron reparación de ventanas, puertas, techos, sistemas de drenaje y electricidad. Colocación de luminarias y lonas asfálticas; modernización de baños y cocinas. Pintura de aulas y canchas, además de pulir pisos.

“Concluimos 261 centros, en los demás seguimos trabajando fuera del horario habitual, para no interrumpir la continuidad de la docencia, los cuales serán entregados en los próximos días”, indicó Herrera durante un encuentro con la prensa.

Aseguró que la inversión inicial de unos RD$300 millones disminuyó en el transcurso del desarrollo de este proyecto.

Según el ingeniero, el plan "Navidad en las Aulas 24/7" impactó 64 planteles escolares en el Gran Santo Domingo; 16 en Higuamo; 67 en el Yuma; 10 en Valdesia; 10 en San Cristóbal; 15 en Enriquillo; 32 en la región Noroeste, que abarca las provincias Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Mao Valverde.

Mientras que en la región Cibao-Norte, que comprende las provincias Santiago, Puerto Plata y Espaillat, se remozaron 46 escuelas y en la zona Cibao-Sur, que abarca las provincias de La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, fueron intervenidas 265 aulas en 26 planteles educativos. De igual manera, en la región de El Valle, 11 centros y 44 recintos educativos; en la región Nordeste, que abarca las provincias Duarte, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez, también se hicieron intervenciones.

Además, para la realización de los trabajos de remozamientos, varias organizaciones sociales, directores de centros educativos y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) se mantuvieron presentes en cada una de las evaluaciones de los planteles que ameritan una intervención urgente.

centros visitados por listín diario

La Escuela Primaria Casa de la Providencia, ubicada en el Ensanche La Fe, Distrito Nacional, fue intervenida hasta el fin de semana, realizándose pintura de paredes y cubierta de filtraciones. Según administrativos del centro, se continuarán los trabajos con la movilización de su cancha de basquetbol.

En la Escuela San Vicente de Paúl continúan los trabajos de ampliación del plantel con la terminación de edificios, baños, aulas y espacios de recreación.

La directora matutina del Liceo Capotillo, María Magdalena de los Santos, dijo que los ingenieros de la Dirección de Infraestructura Escolar han visitado el plantel para anotar las deficiencias que este tiene. Puertas rotas, ventanas destruidas, baños sin agua en las llaves. Modernización de la cancha y patio de recreación, además de pintura y pulir los pisos.

Hasta la visita de ayer en el centro, que funge en tres tandas, matutino, vespertino y nocturno, solo se han realizado trabajos en la cubierta de filtraciones.

“Yo me pasé diciembre aquí junto con el director de la tarde y ellos comenzaron a trabajar, pero después más nada se hizo; espero que cuando terminen lo de la lona (para filtraciones) avancen con las cosas que faltan”, aseguró de los Santos, mientras mostraba las deficiencias del centro.

mecanismos para lograr la intervención

Para cumplir con las metas propuestas, Infraestructura Escolar incorporó 50 vehículos livianos para el traslado del personal y supervisión de los trabajos; 10 camiones para movilizar los materiales a todo el territorio nacional e integraron un minicargador frontal para las labores de retiro de escombros de manera más rápida y segura.

El ingeniero aseguró que este plan se creó por la necesidad de inversión en las aulas sin entorpecer las labores educativas; es por eso que durante las vacaciones navideñas se intervienen los planteles.

Así mismo, Herrera anunció que, como parte de la implementación del plan de mantenimiento preventivo, la Dirección de Infraestructura Escolar otorgará un premio anual en reconocimiento a los centros educativos mejor cuidados ubicados en cada provincia del territorio nacional.