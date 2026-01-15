Padres de estudiantes paralizan docencia en escuela de Pedro Brand

Por temor a posibles accidentes, padres de los estudiantes del Centro Educativo Milila Antonia Báez, en el municipio Pedro Brand, decidieron no enviar a sus hijos a clases debido al extremo deterioro de la infraestructura escolar.

El centro educativo, con una matrícula de 162 alumnos, tiene deficiencias en la electricidad; aulas y oficinas administrativas agrietadas, así como filtraciones que han causado que las paredes generen hongo verde, motivo de la humedad generada.

Representantes de la Asociación Madres, Padres y Amigos de la Escuela aseguraron que desde el 2019 han realizado múltiples denuncias ante las autoridades educativas sobre el estado de deterioro del centro educativo, sin que hasta el momento hayan tenido respuestas.

“Estamos en apoyo a la Asociación de Madres, Padres y Amigos de la Escuela, porque realmente tenemos unas condiciones críticas, entonces a los maestros los apoyamos en su totalidad, necesitamos que ya dejen de venir comisiones y que vengan a trabajar en lo que realmente se necesita”, aseguró una de las representantes a Telenoticias.

Los padres manifestaron que ante la falta de respuesta, mantendrán su decisión de no enviar a los estudiantes a las aulas hasta que se garantice un espacio seguro y adecuado para estos.

Fuera del listado de intervención

El Centro Educativo Milila Antonia Báez, a pesar del deterioro del plantel, no figura en la lista de planteles a ser intervenidos mediante el plan “Navidad en las Aulas 24/7”, implementado por la Dirección de Infraestructura Escolar, dependencia del Ministerio de Educación (Minerd).

Durante la rendición de los trabajos realizados, el ingeniero Roberto Herrera, director de la dirección, aseguró que a través de este plan se lograron remozar 261 centros educativos en deterioro, de los 311 en listado, por lo que el restante se culminará en el transcurso del ciclo escolar fuera de rosario de docencia.

Además, para la realización de los trabajos de remozamientos, varias organizaciones sociales, directores de centros educativos y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) se mantuvieron presentes en cada una de las evaluaciones de los planteles que ameritan una intervención urgente.

Según el ingeniero, el plan "Navidad en las Aulas 24/7" impactó 64 planteles escolares en el Gran Santo Domingo; 16 en Higuamo; 67 en el Yuma; 10 en Valdesia; 10 en San Cristóbal; 15 en Enriquillo; 32 en la región Noroeste, que abarca las provincias Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Mao Valverde.

Mientras que en la región Cibao-Norte, que comprende las provincias Santiago, Puerto Plata y Espaillat, se remozaron 46 escuelas, en la zona Cibao-Sur, que abarca las provincias de La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, fueron intervenidas 265 aulas en 26 planteles educativos.

De igual manera, en la región de El Valle, 11 centros y 44 recintos educativos en la región Nordeste, que abarca las provincias Duarte, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez.