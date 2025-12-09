Seis escuelas reciben certificación por transformación digital

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) entregaron la Certificación Digital Nivel Bronce a seis centros educativos del país, en reconocimiento a los avances logrados en su proceso de modernización tecnológica y fortalecimiento de capacidades institucionales y pedagógicas.

Los centros galardonados del Distrito Educativo 10-01 son la Escuela Primaria María Muñoz Soriano, el Politécnico Braulia de Paula, la Escuela Primaria Maricao, San Miguel Arcángel Primaria y la Escuela Católica Padre Sindulfo. En Santiago, el Centro Educativo Integral Cometas de Esperanza también obtuvo la acreditación.

Estos planteles se convierten en los primeros del país en alcanzar el Nivel Bronce del Sistema de Certificación CODICE, marcando un hito en la construcción de una educación más innovadora e inclusiva.

Unicef resaltó la importancia de impulsar acciones que reduzcan las brechas digitales, tal como lo evidencia la campaña “Los Datos Cuentan”, que visibiliza las desigualdades que afectan a la niñez y la adolescencia en el país.

“La transformación digital de las escuelas no es un lujo: es una necesidad para garantizar que cada niño, niña y adolescente tenga acceso a oportunidades de aprendizaje relevantes y de calidad. Estos centros educativos han demostrado que, con acompañamiento y una ruta clara, es posible crear las condiciones necesarias para avanzar hacia una educación más inclusiva y preparada para el futuro”, afirmó Anyoli Sanabria, representante interina de Unicef.

Los avances del proyecto adquieren especial relevancia en un país donde persisten desigualdades significativas en materia de conectividad.

Un estudio reciente de Unicef sobre acceso y uso de internet en los hogares dominicanos reveló que uno de cada dos adolescentes solo se conecta a través de un teléfono móvil, lo que limita actividades esenciales como realizar tareas, investigar, utilizar plataformas educativas y desarrollar competencias digitales avanzadas.

El análisis también mostró disparidades socioeconómicas y territoriales, destacando el papel de las escuelas como espacios clave para garantizar equidad y oportunidades de aprendizaje.

CODICE, creado por el grupo de investigación WebLearner de la Universidad del País Vasco (UPV), establece estándares para la integración de la tecnología en los centros educativos, los dinamizadores TIC y el cuerpo docente.

Mediante la aplicación “CODICE RD”, los planteles pueden evaluar su madurez digital, definir rutas de mejora y avanzar hacia los niveles de acreditación bronce, plata y oro. Este proceso contribuye a fortalecer el liderazgo institucional, mejorar la infraestructura y transformar las prácticas pedagógicas.

La fase piloto se ejecutó en 100 centros del Distrito Educativo 10-01 y en 10 centros pertenecientes a la Asociación Nacional de Directores de Centros Educativos (Asonadedi).

En esta etapa se validó la herramienta, se elaboraron diagnósticos digitales y se diseñaron los primeros planes de transformación tecnológica. Tras un año de implementación y una auditoría externa apoyada por la Dirección General de Supervisión Educativa, los centros demostraron progresos verificables en el desarrollo de sus competencias digitales.

Durante el acto, AECID reiteró su apoyo al fortalecimiento del sistema educativo dominicano. “Desde AECID reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de capacidades digitales en las escuelas. La certificación CODICE demuestra que las alianzas estratégicas generan cambios sostenibles, y celebramos los progresos alcanzados por estos centros educativos”, expresó Manuel Alba, coordinador general de AECID.

De su lado, el Minerd destacó la dedicación de los equipos docentes y directivos. “Esta distinción refleja el esfuerzo y la visión de las comunidades educativas que apuestan por una educación innovadora. Desde el Ministerio seguiremos impulsando políticas que integren la tecnología de manera efectiva, equitativa y orientada al aprendizaje significativo de todos nuestros estudiantes”, afirmó Ancell Scheker, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos.