Mescyt gradúa 20 mil estudiantes del programa Inglés de Inmersión

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) celebró este miércoles la vigésima graduación del Programa de Inglés por Inmersión para la Competitividad 2025.

El acto de investidura se realizó de manera simultánea en distintos puntos del país, graduando 20,000 jóvenes.

Durante el acto, el ministro del Mescyt, doctor Franklin García Fermín, destacó el valor del programa para ampliar las oportunidades laborales y académicas de miles de jóvenes en todo el territorio nacional, abriendo nuevas puertas a la formación.

“La educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y construir un país más competitivo”, manifestó García Fermín al resaltar que el dominio del inglés se ha consolidado como una habilidad esencial.

García Fermín subrayó que el programa representa una puerta de acceso a empleos mejor remunerados, becas internacionales y nuevas oportunidades para los jóvenes.

“Hoy celebramos su esfuerzo, su disciplina y su compromiso. Cada uno de ustedes es ejemplo de que cuando el Estado invierte en la juventud, el país entero avanza”, expresó.

Este programa, desde su creación, ha beneficiado a más de 150 mil dominicanos que han sido parte de esta oportunidad que brinda el Mescyt. Algunos jóvenes se han insertado en sectores como turismo, tecnologías de la información, call center, aviación comercial, servicios corporativos y comercio internacional.

Graduados del programa inglés por inmersiónFuente externa

“Este programa ha cambiado la vida de miles de jóvenes en todos los rincones del país. Lo que hoy reciben no es solo un certificado: es una llave para abrir oportunidades reales en el mundo laboral y académico”, agregó García Fermín.

Según datos del Mescyt, las graduaciones del Programa de Inglés de Inmersión han mostrado resultados contundentes, destacando que más del 70 % de los egresados logra empleo formal en menos de un año, gracias a la formación continua del proyecto.

Además, el programa opera en 32 provincias, con sedes en universidades, centros tecnológicos e institutos superiores.

El ministro destacó los avances del programa en la región Sur y el impacto de las nuevas sedes en zonas vulnerables.

Además, aprovechó para anunciar la apertura de nuevos en Paraíso, Barahona, Estebanía, Capotillo, Pantoja, Manoguayabo y Guanuma, así como la expansión proyectada para Guerra, Los Mina, Los Alcarrizos y Pedernales.

La ceremonia concluyó con unas palabras en inglés del representante de la promoción, Daniel Ambioris Grullon, quien en nombre de cada uno de los graduandos agradeció al ministro y a los maestros del programa por su dedicación para que ellos puedan abrirse nuevas puertas en el campo laboral.