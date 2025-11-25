Ministerio contempla estudiantes de Escuela María Cristina regresen en enero a modalidad presencial

El director de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, Roberto Herrera Polanco, visitó las instalaciones de la Escuela María Cristina de León, ubicada en el sector El Almirante Caña, del municipio Santo Domingo Este, para realizar una actualización sobre las condiciones en que está el centro desde hace casi tres meses.

El edificio permanece cerrado a causa de un problema de electrificación, comprometiendo la educación de más de 1,000 estudiantes que se han visto obligados a continuar estudiando en modalidad virtual.

Herrera Polanco, quien es ingeniero, reconoció que en el país existen muchos planteles que al momento de construirse fueron mal ubicados, asegurando que el centro educativo no debería estar en esa zona.

“Una escuela como esta se supone que no debe estar exactamente en el punto donde llegan todas las aguas, lo que en ingeniería se le conoce como ‘punto muerto,’ pero ya está aquí y hay que trabajar con eso. Entonces, hay que hacer un trabajo de drenaje… construir más colectores y más filtrantes”, indicó el ingeniero.

El director estima que esta obra podría tardar alrededor de un mes, esperando que los problemas que presenta la instalación se puedan resolver para finales del mes de diciembre, con un regreso a clases de manera presencial en enero del próximo año.

Exhortan cuidar el plantel

Durante el recorrido por la escuela del funcionario, se dirigió hacia la directora del centro, Clara Jiménez, a quien dijo: “Voy a esperar también que no le caiga basura a la canaleta, que usted y su equipo del centro lo mantengan limpio”.

Señaló que, para que este mantenimiento preventivo sea efectivo, deben de cuidar el plantel.

Comentó, además, que le entregarán la institución renovada y con las canchas pintadas. Sin embargo, precisó que la prioridad continúa siendo encontrar una solución al problema del drenaje.

Jiménez aprovechó para solicitar la mejoría del comedor de la escuela, debido a que esa área cuenta con filtraciones que afectan la infraestructura.

Ante la situación, la directora del plantel expresó a reporteros de este diario: “Espero que todo salga bien, porque se les ve la disposición de colaborar con que todo se resuelva”.