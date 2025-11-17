ADP dispone asistencia legal en favor de profesora agredida por estudiante en Hato Mayor

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) informó que puso a disposición asistencia legal y acompañamiento institucional para la profesora Iris Darlenys Cordero, quien resultó herida mientras intentaba intervenir en un conflicto entre estudiantes en la Escuela Primaria Catarey Adentro, en Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor.

La docente sufrió una lesión en la pierna izquierda producto de un arma blanca utilizada por uno de los alumnos involucrados.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, condenó la agresión y destacó la importancia de fortalecer la seguridad en los centros educativos.

“La seguridad de los maestros es esencial. Para garantizar un proceso de enseñanza adecuado, deben tomarse medidas firmes ante cualquier conducta que altere la paz escolar”, expresó Hidalgo.

El presidente de la ADP reiteró que, como parte de su labor gremial, garantiza respaldo legal y acompañamiento a los docentes afectados, al tiempo que exhortó al Ministerio de Educación a reforzar los protocolos de prevención y manejo de conflictos en los planteles escolares.