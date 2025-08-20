El Indotel entrega 30 mil becas para carreras STEM

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) lanzó ayer el programa Talento Digital RD, una ambiciosa iniciativa que entregará 30 mil becas para la formación en habilidades digitales intermedias y avanzadas.

El acto lo encabezó la vicepresidenta Raquel Peña, y se llevó a cabo en el Gran Teatro del Cibao, en Santiago.

Durante el acto, en el que participaron una gran representación de los jóvenes beneficiados, las autoridades destacaron el compromiso del Gobierno por impulsar la formación tecnológica como motor para el desarrollo del país.

El programa busca preparar a la nueva generación incluyendo empleados públicos, para los retos del mercado laboral digital y fortalecer la productividad nacional mediante la capacitación en áreas claves de tecnología.

Peña resaltó la importancia de fomentar el talento en el sector digital para impulsar la innovación y crear oportunidades económicas.

Asimismo, instó a los jóvenes a aprovechar esta oportunidad para adquirir competencias que les permitan integrarse en sectores tecnológicos en crecimiento.

El programa Talento Digital RD forma parte de un esfuerzo conjunto entre Indotel y otras instituciones estatales para promover el desarrollo de habilidades digitales, indispensables en la actualidad para enfrentar la transformación tecnológica global.

“Desde el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, hemos reafirmado nuestro compromiso de garantizar que cada joven dominicano y dominicana encuentre en la educación la oportunidad de forjar su vida con esperanza y de aportar al desarrollo del país”, dijo la vicepresidenta Peña.

La vicemandataria expuso que al iniciar esta gestión, el país contaba con apenas 5 mil becas en áreas de Ciencia, Tecnología y Matemáticas, por lo que en el primer mandato está cifra se duplicó a 10 mil.

“Y en este segundo mandato, con el apoyo del Ministerio de Educación, del sector privado y de aliados estratégicos, asumimos una meta aún más ambiciosa: superar las 30 mil becas para el año 2026”, agregó.

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, expresó que Talento Digital RD impulsa la transformación digital del país, fortaleciendo el ecosistema de tecnologías de la información y comunicación, generando talento de alto nivel y contribuyendo a que República Dominicana avance hacia una economía basada en el conocimiento, la innovación y la competitividad global.

“Estas 30 mil becas representan un paso firme hacia la construcción de un ecosistema digital más competitivo, inclusivo y sostenible, con talento local preparado para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades del futuro digital”, expresó Gómez Mazara, al señalar que para optar por una beca no se requiere título profesional previo.

Este proyecto forma parte del Programa para Mejorar la Conectividad para la Transformación Digital en República Dominicana, y está habilitado a personas con conocimientos digitales básicos interesados en mejorar su perfil profesional o emprender con apoyo tecnológico, y garantiza la igualdad de oportunidades.

La formación del programa Talento Digital RD se desarrollará bajo la metodología Bootcamp, un modelo intensivo e inmersivo enfocado en que cada persona adquiera en poco tiempo las competencias necesarias para insertarse en el mercado laboral o fortalecer su emprendimiento, y se compone de dos etapas clave: ruta de empleabilidad, orientando a fortalecer el perfil profesional, incrementar la empleabilidad y facilitar el acceso a vacantes del sector real.

También, por ruta de emprendimiento, diseñada para potenciar ideas de negocio, fomentar la innovación y apoyar la creación de empresas en entornos digitales, y tendrá acompañamiento y montería constante de expertos del sector, asegurando que los participantes cuenten con el apoyo necesario para aplicar lo aprendido en su vida profesional o proyecto de emprendimiento.

Estas becas se suman a las 500 ofrecidas a estudiantes de escuelas públicas por el Indotel en la primera edición del premio al Mérito Estudiantil en disciplinas STEM, ayudando de esta manera a reducir la brecha de habilidades digitales en el país y proyectar el talento local al mundo.

La iniciativa “30 Mil Becas al Talento Digital”, es coordinada por el Indotel en alianza con Cymetría y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).