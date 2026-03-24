Pacheco le responde a Pepe Abreu: Asegura no tiene trama para eliminar cesantía en reforma laboral

El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael “Pepe” Abreu, acusó el pasado lunes al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de conspirar conjuntamente con el sector empresarial para alterar la cesantía del Código de Trabajo.

Según dijo Abreu en un audiovisual publicado en medios de comunicación, Pacheco estaría participando en una trama para reducir o eliminar las prestaciones laborales de los trabajadores con el proyecto que busca reformar la Ley 16-92.

Ante estas acusaciones, el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) consideró este martes que las declaraciones “tremendistas” emitidas por Abreu corresponden a una desinformación.

“No sé de dónde le sale a mi amigo, hermano Pepe Abreu que yo estoy conspirando contra los temas de la cesantía; eso es casi igual que acusen a uno de una canallada o de ser asesino”, dijo mientras presidía la sesión ordinaria en el órgano legislativo.

Pacheco le pidió a Abreu que sea moderado al referirse a él, aclarando que siempre respetará sus posiciones, aunque no las comparta.

Según aseguró, la posibilidad de que se registre una modificación a la cesantía en la Cámara Baja está completamente cerrada, ya que así lo han consensuado los principales bloques políticos.

Además, alegó que no ha obstaculizado el estudio de la pieza, diferente a quienes le acusan de retrasarlo para desacatar lo establecido en el acuerdo tripartito desarrollado en 2022, en el cual se mantiene intacto el derecho de los asalariados.

“Nunca le he dicho a ningún diputado aguántelo ahí, todo lo contrario. Hemos tomado medidas especiales para que la comisión trabaje”, reiteró mientras les hablaba al centenar de diputados que participaba en la sesión.

Pacheco afirmó que el Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Diputados, deberá “salir a camino” con la modernización del marco legislativo laboral.

“He sido partidario de que se apruebe (con la cesantía). Lo que sí he dicho que no soy partidario es de que, en nombre de situaciones, un sector también aproveche para atropellar a otro. Soy un representante de los sectores populares de la RD, pero no puedo usar esa representación para golpear a ningún otro sector y menos a los sectores productivos”, indicó.

Por último, Pacheco exhortó al sindicalista Abreu y a los demás grupos empresariales a continuar respaldando los acuerdos para garantizar la aprobación de la transformación legal laboral.

“Estoy siempre en el mejor de los intereses de que sea aprobado, con cada uno de los que fueron los acuerdos”, resaltó.

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En la actualidad, la pieza se mantiene en manos de la Comisión Permanente de Trabajo, donde el diputado Mélido Mercedes dirige los trabajos de análisis y estudios con el objetivo de someterlo a votación ante el pleno del órgano legislativo.