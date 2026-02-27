Ricardo de los Santos: En el ejercicio del poder se pueden tener amigos, pero no cómplices

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, indicó que administrar recursos ajenos requiere actitud absoluta, por lo que recordó a los servidores públicos que la verdadera lealtad debes el con la Constitución y el pueblo dominicano.

En su discurso al presidir la Asamblea Nacional, de los Santos tomó un momento para hacer una “reflexión personal”, donde contó que desde su primera ocasión administrando recursos a terceros aprendió que la transparencia no es un discurso, sino una práctica cotidiana que debe honrarse especialmente cuando nadie está mirando.

El legislador reflexionó que ejercer la función pública implica tomar decisiones difíciles que generan distanciamiento e inconformidad, sin embargo, apuntó que con el paso del tiempo el verdadero saldo del ejercicio público es mirarse a sí mismo con sosiego.

“Con el paso del tiempo se entiende que el verdadero saldo del ejercicio público no se mide por la cantidad de amigos conservados, sino la satisfacción de poder mirarse a sí mismo con tranquilidad”, afirmó.

El presidente de la cámara alta recordó que al ocupar un cargo público suele expresar que, “al final de mi gestión puede que haya perdido varios amigos, pero siempre me quedará uno: mi conciencia”.

En ese sentido, hizo referencia a la afirmación del presidente de la República, Luis Abinader, quien ha manifestado que “en el ejercicio del poder se pueden tener amigos, pero no cómplices”.

Ante esto, el legislador mencionó a los servidores públicos que la verdadera lealtad debe ser siempre con la Constitución, la ley y el pueblo dominicano.

“En ese marco el Congreso Nacional reafirma su compromiso con el ejercicio responsable, cumpliendo con nuestro deber constitucional, orientado a la construcción de Una República Dominicana moderna, institucionalmente sólida, socialmente justa, y en permanente proceso de desarrollo”, expresó.

El funcionario agregó que la nación demanda integridad absoluta de quienes asumen su representación

“Reafirmamos nuestra vocación por el dialogo democrático como única vía para la construcción de consenso, en una sociedad plural y diversa. La escucha respetuosa, y la concertación son fundamentales para adoptar decisiones que fortalezcan el interés general y la gobernabilidad”, aseveró el presidente del Senado.