Eugenio Cedeño informa fue operado de emrgencia, y contagiado de la influenza

El diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, informó que fue afectado por el virus de la influenza, lo que se suma a un proceso de convalecencia tras haber sido sometido a una cirugía.

A través de su cuenta de X, el legislador indicó que hace unos días fue intervenido quirúrgicamente de emergencia, lo que provocó que se encontrara convaleciente. Sin embargo, a pesar de que los médicos le dieron un plazo de siete días para reincorporarse a sus labores, fue afectado por la influenza.

Cedeño explicó que tras contraer el virus, se tomará más tiempo para reintegrarse a sus labores. Asimismo, no brindó detalles de la cirugía.

“Tengo el deber de informar al país y a la militancia @PRM_Oficial que desde el martes 8 de este mes, me encuentro en convalecencia debido a una cirugía que me practicaron de emergencia. Los médicos me aseguraron que en 7 días podía dedicarme a mis labores habituales, pero al otro día de la cirugía me contagié con la influenza, ambas cosas combinadas me mantendrán aún más tiempo “fuera del roster” pronto nos vemos en el ruedo”, escribió el legislador de La Romana.