Comisión que estudia reforma al Código de Trabajo asegura no modificó la cesantía laboral

Aunque algunos integrantes intentaron modificarla, la comisión de la Cámara de Diputados que estudia la reforma al Código de Trabajo aseguró este miércoles que una posible modificación a la figura de la cesantía laboral “en esa mesa de discusión quedó eliminada”.

Así lo informó el presidente de la mesa de trabajo legislativa, el diputado Mélido Mercedes, quien afirmó que el informe elaborado para presentarse en la sesión, en las próximas semanas, no contendrá ninguna recomendación para alterar las prestaciones de los empleados.

“Se votó en la comisión para que quede tal y como está en el código laboral. La comisión blindó el tema de la cesantía”, dijo el congresista al ser entrevistado por este medio.

No obstante, Mercedes aclaró que esto no impedirá que cualquiera de los 189 representantes de la cámara baja puedan sugerir una moción en la sesión del pleno para intentar variar algunos de los apartados de la cesantía establecidos en la Ley 16-92.

“Luego de que la comisión presente el informe, será una decisión del pleno de la cámara, donde los diputados tienen iniciativa legislativa, en cualquier momento pueden también someter sus propuestas”, dijo.

¿Quiénes fueron los diputados que votaron a favor de modificar la cesantía?

Según informaciones oficiales a las que tuvo acceso este medio, tres de los 10 diputados presentes en la reunión que desarrolló esta mañana la comisión emitieron un voto en contra ante la propuesta de no variar los artículos sobre ese tema.

Estos fueron Patricia Alexandra Núñez, Ángel Rosado Robles y Carmen Ligia Barceló, quienes integran la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en ese órgano legislativo.

Mientras que los congresistas que respaldaron la moción no alteraron la cesantía, fueron Melido Mercedes, Pedro Alcántara, Jacobo Ramos, Mayobanex Martínez, Rafaela Gonzáles, Ana Miledy Cuevas e Indhira Shary de Jesús.

Ligia Barceló, una de las autoras de las cuatro iniciativas que estudia la comisión, fue la diputada que coincidió con el sector empresarial en la visión de modificar la cesantía con el objetivo de equilibrar el sistema laboral del país.

Barceló consideró necesario ponerle a las prestaciones laborales un tope máximo de “seis veces el valor del salario básico…”. Pero, su proyecto de ley no fue acogido, según las aseveraciones del presidente diputado Mercedes.

Esperanza en una revisión

Al terminar el proceso de votación, la diputada Barceló fue consultada por periodistas en el Congreso Nacional, con el objetivo de conocer su reacción ante la negativa manifestada por la mayoría de integrantes de la comisión a su intento de variar la cesantía.

En respuesta, dijo entender que la comisión aún está en capacidad de retomar la discusión de variar el derecho al auxilio por desahucio destinado a los asalariados.

“La comisión, a medida que va avanzando, pues también puede volver a revisar. Yo creo que todavía nos queda mucho por discutir. No es un solo aspecto, hay muchos que modernizar y hay que traerlo a los tiempos de ahora, de manera equilibrada”, precisó.

¿Cuándo será votado?

Hasta la fecha, la comisión ha superado la lectura y votación de los primeros 86 artículos de ese marco legislativo. El presidente de la comisión, Mercedes, asumió el compromiso de entregar el informe antes de que concluyera el pasado mes, noviembre. Sin embargo, al 17 de diciembre, este aún no ha podido ser concluido.

La realización de una reforma al Código de Trabajo fue colocada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dentro de la lista prioritaria de iniciativas que intentarán aprobar antes de que concluya la legislatura ordinaria, programada para el 12 de enero.