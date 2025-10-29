Comisión asegura Cámara de Diputados aprobará reforma laboral antes de febrero de 2026

La Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados, encargada de estudiar las propuestas de reforma al Código de Trabajo, asegura que ese órgano legislativo podrá aprobar antes de febrero una de las piezas.

Así lo expresó el presidente de la mesa de trabajo, diputado Melido Mercedes, quien destacó que es posible realizar el proceso de discusión y votación antes del término de esta legislatura ordinaria, programado para el próximo 12 de enero.

"Prácticamente estamos en sesión permanente. Claro que sí. Es probable. Inclusive ya el presidente de la Cámara de Diputados (Alfredo Pacheco) lo ha dicho en reiteradas ocasiones", dijo al responder la pregunta de periodistas en el Congreso Nacional.

El congresista informó que están trabajando para presentar ante el pleno el informe de la comisión, antes de diciembre.

"Es posible"

En el Senado de la República, el proyecto de modificación a la Ley 16-82 tardó casi un año en ser tramitado a la cámara baja, desde que fue depositado por el Poder Ejecutivo el 10 de octubre del año pasado.

"Todo lo que estamos aquí tenemos el criterio de que queremos la modificación al código de trabajo ",afirmó al encabezar una reunión de la comisión a la que pertenecen representantes de diversas bancadas.

cesantía laboral

Precisamente, este último fue sometido a una extensa revisión desarrollada por los senadores, conjuntamente con sectores de la sociedad, sobre la cual una de las pocas observaciones no acogidas es la alteración de la cesantía laboral.

Además de estos colectivos sociales, abogados laboralistas como el exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, y el exministro de Trabajo, Francisco Domínguez Brito, participarán en los encuentros, donde podrán compartir su visión de la transformación del marco laboral que debe recibir el país.

Aprobado por el Senado

En esa versión de los proyectos que no toca la cesantía, está contemplada la regulación del teletrabajo y las labores domésticas, ampliando la licencia para los hombres por el estado de paternidad de dos a cuatro días.

Asimismo, los trabajadores que se dediquen a labores de seguridad, operación de maquinarias o equipos peligrosos, transporte público, así como quienes tengan contacto con niños, enfermos u otras poblaciones vulnerables, “tendrían la obligación de someterse” a pruebas detectoras de estupefacientes.