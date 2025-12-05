Se produjo un incendio en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados informó que esta mañana se produjo un incendio en la cocina del despacho de la Presidencia, que fue atendido por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

La institución dijo que ningún colaborador resultó afectado y que el incidente fue completamente controlado.

La entrada a la institución fue cerrada para los empleados mientras se trabajaba en el control del incendio.

"En coordinación con las autoridades correspondientes, estaremos realizando una investigación para determinar las causas y ofreceremos información adicional a través de los canales oficiales", señaló la institución en un breve comunicado de prensa.

El comunicado también incluye un agradecemiento a todas las personas que han mostrado su preocupación, así como a los bomberos por su oportuna respuesta.