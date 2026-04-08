Eduardo Estrella sobre Jet Set: Que la justicia dominicana actúe como debe de actuar

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, participó en una misa conmemorativa por el fallecimiento de su hijo, Eduardo Guarionex Estrella, y su nuera, Alexandra Grullón Segura, quienes murieron en la tragedia del Jet Set.

Estrella tuvo la oportunidad de hablar a los presentes y explicó sobre cómo el dolor y la tristeza siguen vigentes un año después de aquel fatídico 8 de abril de 2025.

“Sabía que esto iba a ser difícil, pero no tan difícil. No hay día del mundo para nosotros, en la casa, camino al trabajo, hablando con los amigos y familiares, que no nos venga a la memoria alguna situación de ellos (Guarionex y Alexandra)”, reveló.

De igual forma, expresó que el infortunio ha unido a las dos familias (Grullón y Estrella), pero aún así la falta de la pareja es notoria para ellos, amigos y cercanos.

“Nunca habrá forma de sustituirlos a ellos, ellos marcaron con su comportamiento, con su humildad, con su carisma, con su honestidad y eso por más que uno quiera explicación, no hay como explicarlo”, aseguró.

El homenaje fue llevado a cabo en la Parroquia Jesús Sumo y Eterno Sacerdote y contó con la asistencia de Raquel Peña, vicepresidenta de la República; Manuel Grullón, presidente del Banco Popular y Melba Segura de Grullón, madre de Alexandra Grullón Segura.

Llamado de justicia

El titular del Ministerio de Obras Públicas dijo que esperan “que la justicia dominicana actúe como debe de actuar” dentro del caso que involucra a los hermanos Maribel y Antonio Espaillat, propietarios del centro nocturno.

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“Nosotros esperamos que la justicia dominicana actúe como debe de actuar y no como esperamos los familiares, sino como espera la sociedad, como espera el pueblo dominicano; porque si esa justicia no actúa, va a actuar la justicia divina y ahí no valen medios de comunicación, ahí no valen tráficos de influencias. Todo en la vida se paga”, enfatizó.

También aseveró que ambas familias sienten indignación por el hecho: "Hay que estar en el alma, en el corazón y en el interior de cada uno de nosotros para que sepan lo indignados que nos sentimos. Nosotros como familia seguimos fuertes y lo hemos entendido porque creemos en Dios, porque somos familia de fe, sino fuéramos familia de fe tal vez actuáramos de otra manera", mencionó.