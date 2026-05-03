Cuatro agentes resultan heridos durante protesta contra proyecto minero en San Juan

Al menos cuatro uniformados —tres agentes policiales y un capitán del Ejército— resultaron heridos durante una manifestación este domingo en contra de la explotación de la mina de oro Los Romeros, en San Juan de la Maguana.

Así lo informó la Policía Nacional en un comunicado. Precisó que de los tres policias heridos, dos son mujeres.

De acuerdo con el informe preliminar, la jornada inició y se desarrollaba de manera pacífica; sin embargo, en su fase final, un grupo de individuos —actualmente en proceso de identificación— lanzó piedras contra el personal de seguridad apostado en la zona.

Las agresiones contra los agentes se produjeron sin que existiera ninguna razón, motivo ni circunstancia.

Las autoridades investigan si estos hechos fueron provocados por personas infiltradas en la manifestación.

La Policía Nacional precisó que durante el incidente no se utilizaron armas de fuego. En cambio, las unidades actuantes emplearon gases lacrimógenos y chorros de agua con el objetivo de dispersar a los agresores y evitar que continuaran los actos violentos.

Asimismo, se reportaron daños materiales, incluyendo la rotura de los cristales de una unidad policial apostada en las inmediaciones de la Presa de Sabaneta, lugar donde se desarrollaba la protesta.

La institución del orden indicó que había desplegado refuerzos preventivos en la zona, con el propósito de garantizar la seguridad de los manifestantes y prevenir alteraciones del orden público.

Las autoridades reiteraron que se mantienen las investigaciones en curso para identificar y someter a los responsables de estos hechos.