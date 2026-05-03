Spirit Airlines movilizaba por el AILA más de 7,000 pasajeros

La aerolínea Spirit Airlines, la cual anunció el pasado sábado la cancelación de todos sus vuelos, movilizaba por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, un promedio de 7.000 mil pasajeros mensuales, con un vuelo diario en la ruta Fort Lauderdale (Florida) a Santo Domingo, por esta terminal de Las Américas.

Una fuente confiable del Departamento de Operaciones de Vuelos de la terminal aeroportuaria explicó que la aerolínea estadounidense había venido reduciendo su número de vuelos de unos meses para acá y actualmente solo tenían un vuelo al día de Fort Lauderdale (Florida) a Santo Domingo por la terminal de Las Americas.

En ese mismo orden, Aerodom explicó que esa operación diaria representaba al mes un promedio de unos 7,000 pasajeros por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez.

Destacó que todavía no se tiene una cifra precisa de la cantidad de pasajeros de esos 7.000 que han sido afectados con las cancelaciones de los vuelos de esa aerolínea.

“Todavía no tenemos la cantidad exacta de pasajeros que tenían reservaciones para viajar en los próximos días, en los vuelos de esa línea aérea hasta que no se realice un inventario completo de las reservaciones pendientes” destacó la fuente de Aerodom.

La realidad es que cientos de pasajeros nacionales y extranjeros que habían hecho reservación para viajar en los vuelos de la línea aérea Sipirit Airlines, quedaron varados en los aeropuertos nacionales tras el anuncio de la aerolínea del cierre de sus operaciones.

En ese contexto la empresa concesionaria Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) salió al frente con una serie de recomendaciones urgentes para quienes quedaron varados o con itinerarios truncados.

Aerodom informó que, tras el cese total de operaciones, los servicios de atención al cliente de la aerolínea no estarán disponibles, lo que deja a los usuarios sin posibilidad de gestionar cambios o reclamaciones directamente con la compañía.

En ese contexto, la concesionaria aeroportuaria instó a los pasajeros a buscar alternativas inmediatas con otras aerolíneas que operan rutas similares hacia sus destinos.

La recomendación no es menor. En medio de la alta demanda generada por la repentina salida del mercado de Spirit, otras compañías han comenzado a absorber el flujo de viajeros. Aerodom recordó que cada aerolínea maneja políticas y tarifas distintas, por lo que los usuarios deben evaluar cuidadosamente precios, condiciones y disponibilidad antes de adquirir nuevos boletos.

Para facilitar el proceso, la entidad suministró contactos directos de varias aerolíneas internacionales con presencia en el país, entre ellas American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines, Delta Air Lines y JetBlue Airways.

Estas compañías, según se indicó, podrían ofrecer desde la compra de nuevos pasajes hasta tarifas ajustadas, conocidas como “tarifas de rescate” para los afectados por la situación.

El llamado es claro: actuar con rapidez. Las plazas disponibles podrían reducirse a medida que más pasajeros intenten reorganizar sus viajes, en un escenario que ha generado presión sobre las rutas hacia y desde Estados Unidos.

Detrás de este abrupto desenlace se encuentra una crisis financiera que se venía gestando desde hace meses. Según reportó el diario The Wall Street Journal, la aerolínea no logró concretar un acuerdo gubernamental por 500 millones de dólares que habría servido como salvavidas.

Las negociaciones, que requerían el respaldo unánime de los tenedores de bonos y el visto bueno de la administración del presidente Donald Trump, fracasaron, dejando a la empresa sin liquidez para sostener sus operaciones.

Así, el cierre de Spirit no solo representa la caída de una de las principales aerolíneas de bajo costo en el mercado estadounidense, sino también un golpe directo a miles.