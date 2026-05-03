Salcedo FC derrota a Delfines en partido de ida de la semifinal LDF

La tropa celeste de Salcedo fc venció un gol por cero a Delfines del Este en el partido semifinal de ida de la LDF 2025-2026. El encuentro fue celebrado en el estadio Domingo Polonia de la provincia Hermanas Mirabal.

Desde el arranque del juego los locales salieron decididos a llevarse la victoria y exigieron al máximo al arquero de Delfines, Pedro Espinal.

El gol de los celestes llegó al minuto diecisiete tras varios rebotes en el área de Delfines que aprovechó Daniel Flores para el uno por cero.

Luego del tanto de Salcedo el partido fue parejo e intenso , principalmente en la mitad de la cancha.

En el segundo tiempo el cuerpo técnico de Delfines realizó varias sustituciones y con la inclusión de André Segura, Darlin Valerio y Diego Losada su juego fluyó más e inquietaron por momentos a la buena defensa de Salcedo fc.

Por Salcedo destacaron Hansley Martínez y Carlos Rossell en defensa, Daniel Flores en el medio campo y Brayan Bermúdez en ataque.

La semifinal de vuelta se jugará el próximo sábado 9 de mayo en el estadio del Parque del Este en Santo Domingo Este.