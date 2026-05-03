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David Benavidez noquea a Ramírez y conquista los cetros crucero

El desenlace se produjo en el sexto asalto y es el primer boxeador con las coronas de las 168, 175 y 200 libras

David Benavidez golpea al zurdo Ramirez en el rostro durante el combate que efectuaron este sábado.

David Benavidez golpea al zurdo Ramirez en el rostro durante el combate que efectuaron este sábado.Fuente externa

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El mexicoamericano David Benavidez se convirtió en el primer boxeador en ganar campeonatos en 168, 175 y 200 libras, al castigar a su excompañero de sparring mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez y noquearlo a los 2:59 del sexto asalto para conquistar los títulos de peso crucero de la AMB y la OMB la noche del sábado.

Benavidez (32-0, 26 nocauts) no solo se mantuvo invicto, sino que mostró por qué era favorito -600 al enviar dos veces a Ramírez (48-2, 30 nocauts) a la lona.

En el combate coestelar, por el campeonato supermediano de la AMB, el mexicano Jaime Munguía (46-2, 35 nocauts) sorprendió al monarca y su compatriota Armando Reséndiz (16-3, 11 nocauts) al imponerse por una contundente decisión unánime. Reséndiz era favorito -200, pero Munguía —excampeón superwelter de la OMB— fue el agresor desde el inicio y ganó con tarjetas de 117-111, 119-109 y 120-108.

“Se siente increíble tener este cinturón de campeón conmigo, pero esto es solo el comienzo. Estoy emocionado por lo que viene. Estamos listos para grandes desafíos y grandes peleas”, señaló Munguía.

Benavidez peleó con Canelo Álvarez sentado a pie de ring. Había perseguido a Canelo con la esperanza de concretar un enfrentamiento, pero Álvarez nunca aceptó, y quizá nunca ocurra.

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