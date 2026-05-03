David Benavidez noquea a Ramírez y conquista los cetros crucero

El mexicoamericano David Benavidez se convirtió en el primer boxeador en ganar campeonatos en 168, 175 y 200 libras, al castigar a su excompañero de sparring mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez y noquearlo a los 2:59 del sexto asalto para conquistar los títulos de peso crucero de la AMB y la OMB la noche del sábado.

Benavidez (32-0, 26 nocauts) no solo se mantuvo invicto, sino que mostró por qué era favorito -600 al enviar dos veces a Ramírez (48-2, 30 nocauts) a la lona.

En el combate coestelar, por el campeonato supermediano de la AMB, el mexicano Jaime Munguía (46-2, 35 nocauts) sorprendió al monarca y su compatriota Armando Reséndiz (16-3, 11 nocauts) al imponerse por una contundente decisión unánime. Reséndiz era favorito -200, pero Munguía —excampeón superwelter de la OMB— fue el agresor desde el inicio y ganó con tarjetas de 117-111, 119-109 y 120-108.

“Se siente increíble tener este cinturón de campeón conmigo, pero esto es solo el comienzo. Estoy emocionado por lo que viene. Estamos listos para grandes desafíos y grandes peleas”, señaló Munguía.

Benavidez peleó con Canelo Álvarez sentado a pie de ring. Había perseguido a Canelo con la esperanza de concretar un enfrentamiento, pero Álvarez nunca aceptó, y quizá nunca ocurra.