Smith conecta sencillo de 2 carreras en la 10ma y Astros vencen 3-1 a Medias Rojas

Cam Smith conectó un sencillo de dos carreras con dos outs contra el Monstruo Verde en la décima entrada, y los Astros de Houston vencieron 3-1 a los Medias Rojas de Boston el domingo para quedarse con la serie.

El mexicoamericano Jarren Duran conectó un jonrón solitario por los Medias Rojas, su segundo cuadrangular en tres juegos después de disparar un batazo de tres carreras en la victoria del viernes.

Boston se fue de 0 de 11 con corredores en base, dejando varados a 13.

El abridor venezolano de Boston, Ranger Suárez, salió del juego después de cuatro entradas sin permitir carreras debido a rigidez en el tendón de la corva derecho. Tras venir de lanzar ocho entradas en blanco, permitiendo un solo hit y ponchando a 10 en su apertura anterior, permitió tres hits, ponchó a tres y dio una base por bolas.

El toletero cubano de Houston Yordan Alvarez apenas se fue de 1 de 14 en la serie, con un sencillo.

El dominicano Bryan Abreu (1-2) trabajó dos entradas para llevarse la victoria. Cody Bolton, de Houston, lanzó 2 1/3 entradas sin permitir carreras.

Duran conectó su jonrón a las gradas del jardín derecho en la quinta entrada y Houston empató con un elevado de sacrificio de Matthews en la sexta.