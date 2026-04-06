Colegio Médico crea Comisión del Autismo

El Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció la creación de la primera Comisión de Autismo del gremio para ofrecer apoyo a familias y médicos con hijos que padecen el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Según denunció el presidente de la Regional del Distrito del CMD, Máximo Martínez Báez, los avances de la Ley 34-23 del autismo son “insuficientes e inexistentes” desde su creación en el año 2023 y por esta razón hay “miles de personas sin diagnóstico ni terapia”.

Señaló que en el país hay más de 500 mil casos de personas con TEA, pero las acciones del Estado son insuficientes para hacerle frente a la realidad.

“Es una comisión que estará vigilante, que estará firme, dándole seguimiento a la implementación real de esta Ley 34-23 que hasta el momento ha sido muy tímida. Ya tenemos la promulgación del presidente; ahora nos falta trabajar el tema de los reglamentos, pero todavía pasa el tiempo y las miles de familias que se encuentran en el país todavía esperan respuestas concretas por parte del Gobierno. Nosotros nos convertimos en comisión para ser centinelas en el tema del autismo en el país”, expresó el doctor Martínez Báez.

Asimismo, el galeno felicitó la iniciativa del Seguro Nacional de Salud (Senasa) por crear el programa Senasa Te Integra para dar cobertura a casos de personas con la condición, pero solicitó que la cobertura sea extendida a pacientes con edades mayores a los 10 años.

De igual forma, solicitó la integración de otras aseguradoras, ya que no todos los médicos y padres disponen solo del seguro Senasa, además de dar cobertura total para consultas, terapias y fármacos.

Educación e inclusión

Los médicos también exigieron al Gobierno la creación de aulas especializadas e integración en formación técnica de la mano del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), además de mercados laborales inclusivos.

Protección social

Los galenos también destacaron la necesidad de que les sean otorgadas pensiones por discapacidad a personas con la afección a través del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) y de Supérate.

Con relación a los médicos con niños autistas, exigen tener mayor flexibilidad laboral, permisos legales para terapias y reubicación geográfica de médicos para facilitar el cuidado.

“Necesitamos que a nivel nacional nos den el apoyo que necesitamos: primero, para un diagnóstico oportuno; segundo, para la cobertura en salud, no solo de Senasa, que gracias a Dios Senasa implementó el Programa Intégrate y ese programa le abre la puerta a muchas familias que actualmente no tenían cobertura de salud, ni en terapias, ni en medicamentos, ni en consulta. “Ya tenemos un avance con Senasa, entonces queremos que las demás ARS también se involucren porque aquí no todos los papás tenemos Senasa, tenemos otros seguros”, expresó la doctora Raymax Matos.

Asimismo, Matos exigió realizar una campaña de concientización con el fin de que la sociedad entienda qué es el espectro. “Para que se entienda y se respete su condición”, expresó.

“Esta es una condición difícil de manejar, desde todos los puntos de vista, por lo que necesitan un abordaje multidisciplinario”, acotó.