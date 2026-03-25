Casi 500 playas y balnearios estarán hábiles durante Semana Santa

Un total de 478 playas y balnearios estarán hábiles durante el asueto de Semana Santa 2026, según informó la Defensa Civil. Será la misma cantidad de puestos de socorro que dispondrá el organismo.

Las playas y los balnearios están localizados desde la región Ozama, en la provincia de Santo Domingo, hasta la región Enriquillo, en la provincia de Barahona, incluyendo las fronterizas del país.

La Defensa Civil también desplegará un total de 5,652 voluntarios para resguardar estos lugares y brindar asistencias a las personas.

Solo en Santo Domingo, que incluye los municipios Santo Domingo Este y Norte, Boca Chica y Pedro Brand, estarán disponibles 15 playas y balnearios. Puerto Plata, sin embargo, será la provincia con más espacios hábiles: 40.

El Ministerio de Interior y Policía prohibió el martes las fiestas masivas tanto públicas como privadas en zonas de playas, ríos, arroyos y balnearios, y la instalación de estructuras transitorias en esos lugares.

La prohibición será desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril.

También prohibió el expendio de bebidas alcohólicas durante el Viernes Santo.

La institución consideró que las fiestas masivas, generalmente en espacios públicos o de acceso abierto, donde se realizan actividades recreativas que implican música de alta potencia, bailes, consumo de bebidas alcohólicas “pueden generar impactos en la seguridad, el orden público, la movilidad o la convivencia ciudadana”.