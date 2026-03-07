Fallece Douglas Vladimir Borrell, exdirector de la Comipol

El coronel del Ejército de la Republica Dominicana (ERD), Douglas Vladimir Borrell, falleció este viernes a los 48 años de edad.

De acuerdo a informaciones preliminares, Borell permanecía ingresado en un centro de salud luego de sufrir un paro cardíaco.

Ante la noticia, la Comisión Militar y Policial (Comipol), donde fungió como director, emitió un comunicado expresando sus condolencias a la familia por el deceso del coronel.

“La Comisión Militar y Policial (Comipol) expresa su profundo pesar por el fallecimiento del coronel Douglas Vladimir Borell Ortiz, ERD, pasado director de esta institución durante el período 2019-2020”, publicó la entidad.

Además de dirigir la Comipol, Borell Ortiz se desempeñó como director del Programa de Mantenimiento de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas (MOPC). Asimismo, era propietario de la empresa Dolin Dive Center, que ofrece los servicios de deportes acuáticos en complejos turísticos del país.r