Desvío en la Jacobo permite fluir tránsito sin problemas

El cierre parcial de carriles en la intersección de las avenidas Jacobo Majluta y República de Colombia, continuó ayer como parte de los trabajos de construcción del nuevo paso a desnivel que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Durante un recorrido por el lugar se observó que los desvíos han sido dirigidos hacia la avenida República de Colombia, donde el tránsito fluye con mayor organización en comparación con días anteriores.

La zona intervenida permanece señalizada, mientras avanzan las labores correspondientes a la obra.

Los choferes y conductores consultados por este medio manifestaron de manera positiva la medida.

Axcel Ramírez, quien transitaba por la vía al momento de este recorrido, dijo: “Yo lo veo bien en verdad porque el tapón va a disminuir y la obra va bien. El transporte yo lo veo suave”.

Otro conductor también coincidió con esa opinión al señalar que la movilidad ha mejorado notablemente. “Yo lo veo bien hoy, el tránsito está suave; antes había un tapón, un caos, y hoy yo lo hice en 10 minutos”, afirmó.

Las autoridades han informado previamente que el cierre provisional se mantendrá por varios meses, conforme avancen las distintas etapas del proyecto.

Foto: 2 de marzo 2026. Cierre parcial de carriles en la intersección de las avenidas Jacobo Majluta y República de Colombia.Leonel Matos/ Listín Diario

El objetivo de este nuevo paso a desnivel es buscar mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular y aumentar la seguridad vial en uno de los puntos de mayor circulación del municipio Santo Domingo Norte.

A su vez, Obras Públicas reiteró el llamado a los conductores a utilizar vías alternas cuando sea posible, respetar la señalización colocada en la zona y salir con tiempo adicional para evitar retrasos mientras continúan los trabajos.

