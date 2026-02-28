Cerrarán de manera parcial intersección de las avenidas República de Colombia y Jacobo Majluta

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que se realizará el cierre parcial de la intersección de las avenidas República de Colombia y Jacobo Majluta, con el objetivo de dar inicio a la construcción del nuevo paso a desnivel en esa zona.

De acuerdo con Obras Públicas, el cierre entrará en vigor a partir de este domingo 1 de marzo, para lo cual se habilitará un desvío de tránsito temporal en las proximidades del área intervenida.

Según una nota de prensa, la Dirección de Comunicaciones y Prensa de la entidad, esta medida tiene como propósito “viabilizar el tránsito y evitar congestionamientos vehiculares mientras se desarrollan los trabajos”.

El Ministerio de Obras Públicas informó, además, que el desvío estará debidamente señalizado y contará con dispositivos de control y orientación para facilitar el flujo vehicular.

Las autoridades dijeron que el cierre provisional se mantendrá por varios meses, conforme avancen las distintas etapas del proyecto.

Obras Públicas dijo que exhortaba a los conductores a utilizar vías alternas cuando sea posible, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones del personal autorizado, así como a salir con tiempo adicional para evitar retrasos.

“El nuevo paso a desnivel en estas dos importantes vías de la capital está orientado a mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular y aumentar la seguridad vial en uno de los puntos de mayor circulación del sector”, indica el comunicado.