Nueva licencia de conducir será más segura y tendrá mayor cobertura nacional e internacional

El Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) presentó oficialmente la nueva licencia de conducir que empezará a emitirse al público este próximo 2 de marzo del año en curso, documento que incorpora mayores niveles de seguridad y amplía su cobertura tanto en el territorio nacional como en el exterior.

Según la entidad, el nuevo formato está elaborado en policarbonato por capas e integra microimpresiones, tintas especiales, tecnología ultravioleta, hologramas y elementos biométricos, lo que dificulta su falsificación y refuerza la confiabilidad del sistema.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del servicio 14 a 32 demarcaciones, abarcando las 31 provincias y el Distrito Nacional.

Además, la emisión del documento estará disponible en 10 ciudades del exterior, entre ellas: Nueva York, Orlando, Miami, Filadelfia, New Jersey, Boston, Madrid, Barcelona, Bruselas, Suiza, y Puerto Rico, facilitando así el acceso a los dominicanos residentes fuera del país.

Como parte del proceso de fortalecimiento de la seguridad vial, más de un millón de motociclistas que actualmente no cuentan con licencia deberán certificarse mediante evaluaciones teóricas y prácticas.

El Intrant aseguró que la implementación del nuevo documento no implicará aumento en los costos para los ciudadanos y que cumple con estándares internacionales, marcando una actualización significativa tras más de dos décadas sin transformaciones profundas en el sistema de licencias.