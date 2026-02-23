El Metro de Santo Domingo opera con normalidad, tras apagón

El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Jhael Isa, informó que el Metro de Santo Domingo se mantiene operando de manera normal, tras apagón general de este lunes.

Isa explicó que hubo una interrupción de 12 minutos, debido a que es el tiempo que toma el restablecimiento del sistema de backup de emergencia.

Asimismo, Ariel Rodríguez, director de Operaciones, indicó que la condición de las operaciones son 14 trenes por línea.

“Tomó 12 minutos el restablecimiento del sistema y el metro se encuentra 100% operativo todas sus estaciones con sus componentes, escaleras y trenes”, afirmó Rodríguez.

El titular de la Opret puntualizó que “tenemos respaldo de combustible para la hora pico también que aumenta la circulación de trenes. Estamos operando también teleférico Los Alcarrizos, teleférico Santiago, teleférico línea uno, estamos teniendo operaciones normales y el objetivo es seguir dándole el servicio cuando hay algún tramo que no tiene la disponibilidad para dar el servicio, pues simplemente no operamos, pero ese no es el caso en el día de hoy y por eso le estamos informando a través de los medios”.

Desde horas de la mañana de este lunes, se produjo un apagón nacional debido a una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), según indicó la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

La ETED sostuvo que las empresas distribuidoras y de generación procuran reintegrar el servicio eléctrico de manera progresiva y segura.