Apagón en el Aeropuerto Las Américas no afecta vuelos

La información fue brindada por el vocero de Aerdom, Luis López, quien indicó que con el funcionamiento de la planta, las operaciones se mantienen sin presentar inconvenientes.

Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.Rafael Castro/ LD

Rafael CastroSanto Domingo, RD 

Un apagón afecta este lunes el Aeropuerto Internacional de Las Américas, pero la terminal se mantiene operando con la planta de emergencia, según reportó la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

La información fue brindada por el vocero de Aerdom, Luis López, quien indicó que con el funcionamiento de la planta, las operaciones se mantienen sin presentar inconvenientes.

Este lunes se reportó un apagón masivo en el Gran Santo Domingo y en diversas provincias del interior del país, sin que las autoridades del sector eléctrico hayan explicado las causas hasta el momento.

