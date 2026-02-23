La Policía refuerza seguridad en diferentes zonas por apagón nacional

La Policía Nacional redobló la presencia de sus agentes en todo el territorio nacional, debido al apagón nacional registrado desde la mañana de este lunes 23 de febrero en diferentes partes del país.

Según un comunicado, la disposición fue ordenada por el director general de la institución, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, que dispuso priorizar los entornos bancarios, supermercados, plazas comerciales y el Metro de Santo Domingo.

La información fue ofrecida por el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, quien explicó que las medidas buscan fortalecer la presencia policial en áreas de alta circulación de personas y dinamismo comercial.

Explicó que la medida incluye la integración del personal de servicio administrativo a las labores operativas, quienes han sido puestos a disposición para sumarse a los patrullajes preventivos.

En ese sentido, el contenido de la nota indica que Modesto Cruz supervisa desde el terreno el desarrollo de los operativos, acompañado de un equipo de oficiales superiores.

Apagón nacional

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que en la mañana de este lunes se produjo una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), afectando el servicio eléctrico en parte del territorio nacional.

La institución indicó que los protocolos de emergencia y estabilización fueron activados a la mayor brevedad.

Entre las zonas afectadas estuvieron el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Peravia y San Francisco de Macorís, Dajabón, Santiago y El Seibo.