Abinader cancela rueda de prensa de este lunes, tras apagón en gran parte del país

Tras las noticias de un “apagón general”, el equipo de comunicaciones de la Presidencia informó a los medios de comunicación que será reprogramada hasta nuevo aviso la rueda de prensa pautada para hoy a las 4:00 de la tarde, en la que el presidente Luis Abinader encabezaría la firma del acuerdo para la construcción del Puerto Espacial Comercial en Oviedo, provincia Pedernales.

La actividad estaba prevista para celebrarse en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

Indicó que, oportunamente, se estará informando la nueva fecha de realización.

Apagón

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que en la mañana de este lunes se produjo una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), afectando el servicio eléctrico en parte del territorio nacional.

La institución indicó que los protocolos de emergencia y estabilización fueron activados a la mayor brevedad.

Además, indicaron que las empresas distribuidoras y de generación procuran reintegrar el servicio eléctrico de manera progresiva y segura.

Manifestaron que la prioridad institucional es garantizar una reposición ordenada que preserve la estabilidad del sistema eléctrico nacional y reduzca los riesgos con las reconexiones no controladas.

La institución se comprometió a, de manera constante, ofrecer actualizaciones oficiales según reciban la información técnica disponible y exhortaron a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales.