Ágora Mall pide respeto con difusión de información sobre incidente de joven que cayó al vacío

La plaza comercial Ágora Mall emitió un comunicado sobre un suceso ocurrido en sus instalaciones, donde una joven cayó al vacío desde la torre de parqueos la tarde de este lunes.

El centro comercial expresó su solidaridad con los familiares de la persona involucrada, de quien se desconoce la identidad, al momento que pidió respeto y discreción con la difusión de informaciones relacionadas al hecho.

Asimismo, agradeció a las autoridades competentes y el equipo de seguridad “que activó los protocolos de manera inmediata para salvaguardar la integridad de la persona”.

“Ágora se une en solidaridad con los familiares y seres queridos de la persona involucrada en el suceso ocurrido en la tarde de hoy en el área de la torre de parqueos, hacia una propiedad vecina, y solicita respeto y discreción en la difusión de información relacionada con este hecho”, indicó el centro en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

De momento, se desconoce el estado de salud de la joven, quien fue levantada del lugar por personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.