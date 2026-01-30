Construcción de la nueva terminal en AILA entrará pronto en su fase intensiva

La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) informó que el proyecto de construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) se ejecuta conforme al cronograma y al Contrato de Concesión vigente.

La aclaración surge tras el interés expresado por el presidente Luis Abinader sobre la visibilidad y celeridad de los trabajos.

Este proyecto forma parte del acuerdo de extensión de concesión firmado en 2023, que contempla una inversión superior a los 800 millones de dólares para modernizar la terminal y ampliar su capacidad operativa ante el auge del turismo en el país.

A través de un comunicado, la concesionaria detalló que las labores preliminares iniciaron en junio de 2025.

Esta etapa, aunque poco visible para los pasajeros, incluye estudios de ingeniería, adecuación de áreas, demoliciones controladas y la obtención de permisos ambientales indispensables para la seguridad operativa.

AERODOM precisó que la fase de “construcción mayor” se intensificará progresivamente para cumplir con los plazos acordados con el Estado.

El objetivo es responder al crecimiento del tráfico aéreo y fortalecer la conectividad del país.

La empresa, operada por VINCI Airports, reiteró que mantiene un diálogo constante con el Gobierno y reafirmó su compromiso de entregar una infraestructura de clase mundial que consolide al AILA como un eje logístico clave en el Caribe.

Antecedentes

En noviembre de 2023, el presidente Luis Abinader anunció la renegociación del contrato con AERODOM (filial de VINCI Airports).

El acuerdo original vencía en 2030, pero se extendió por 30 años adicionales (hasta 2060).

A cambio, la empresa se comprometió a realizar inversiones inmediatas en infraestructura.

Como parte del trato, AERODOM pagó al Estado un canon inicial (pago directo) de 775 millones de dólares.

Además, el contrato estipula una inversión de aproximadamente 830 millones de dólares para mejoras en los aeropuertos concesionados, de los cuales una gran parte se destina exclusivamente al AILA.

Crecimiento histórico

El Aeropuerto Internacional Las Américas ha experimentado un crecimiento histórico de pasajeros tras la pandemia.

La terminal actual (dividida en las terminales A y B) estaba llegando a su capacidad máxima.

La nueva terminal busca permitir que el aeropuerto maneje hasta 12 millones de pasajeros anuales.

El diseño contempla nuevas posiciones de estacionamiento para aeronaves, áreas de migración y aduanas más eficientes, y una oferta comercial ampliada.

En junio de 2024 se anunció formalmente el inicio de los trabajos de la nueva terminal, tras la aprobación en el Congreso Nacional.

Mayor visibilidad

Durante la segunda mitad de 2024 y gran parte del año pasado, el proyecto se centró en la parte “invisible” (licitaciones, estudios de suelo, saneamiento ambiental y diseño técnico final), que es precisamente lo que AERODOM aclara ahora ante la petición de mayor visibilidad del Gobierno.