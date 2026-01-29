Nueva terminal del AILA: entre acuerdos, retrasos y fondos bajo escrutinio

A más de un año de haberse firmado el acuerdo entre el Estado dominicano y la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) para la construcción de una nueva y moderna terminal en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), los avances visibles continúan siendo limitados, generando cuestionamientos tanto de las autoridades como de los usuarios del aeropuerto.

El acuerdo, suscrito en el marco de la renegociación del contrato de concesión vigente hasta el año 2060, contempla una inversión aproximada de 250 millones de dólares para la construcción de una nueva terminal, además de una plataforma de 50,000 metros cuadrados, capacidad para 13 aeronaves y unos 900 nuevos parqueos.

El inicio simbólico de la obra se realizó en agosto de 2025, encabezado por el presidente Luis Abinader y ejecutivos de Aerodom. Sin embargo, a varios meses de aquel “primer picazo”, la obra principal aún no arranca.

En el área destinada a la nueva terminal no se observan estructuras en levantamiento, y los trabajos más notorios se limitan a la reorganización de parqueos, lo que ha provocado malestar y críticas sobre la lentitud del proyecto.

El presidente Luis Abinader ha expresado públicamente que los avances no se corresponden con lo acordado, reclamando mayor visibilidad y cumplimiento de los plazos establecidos.

A estas preocupaciones se suman denuncias de usuarios sobre el deterioro de áreas básicas del aeropuerto, como baños en estado de abandono y carencia de insumos esenciales, incluyendo papel sanitario y fragilidad en algunos sistemas de servicios.

En respuesta, Aerodom aseguró que el proyecto avanza conforme al cronograma y que desde junio de 2025 se ejecutan trabajos preliminares indispensables, como estudios técnicos, evaluaciones de ingeniería, permisos ambientales, demoliciones controladas y preparación del terreno.

La empresa sostiene que estas fases, aunque poco visibles, son necesarias antes de iniciar la construcción mayor de la obra que se espera convierta al aeropuerto internacional de Las Americas José Francisco Peña Gómez, en un hub en America Latina y El Caribe.

Otro punto clave del acuerdo fue el pago adelantado de unos 775 millones de dólares realizado por Aerodom al Estado dominicano, fondos destinados a la ejecución de obras sociales y de infraestructura, especialmente en comunidades cercanas al aeropuerto como La Caleta.

Según informaciones oficiales, en esa comunidad se han repavimentado varias calles y construido contenes y aceras, aunque persisten reclamos sobre la limitada magnitud de las obras frente al monto recibido.

Mientras el Gobierno asegura haber destinado parte de esos recursos a obras en Santo Domingo y zonas aledañas al AILA, sectores comunitarios y observadores demandan mayor transparencia y resultados más visibles.

El AILA, inaugurado en 1959 y cuya terminal actual data de finales de los años 60, enfrenta hoy el reto de modernizarse para responder al crecimiento del tráfico aéreo.

Con la meta de estrenar una nueva terminal en 2028, el tiempo avanza mientras crece la expectativa y la presión para que los compromisos asumidos se traduzcan finalmente en obras concretas.