Alcalde de Santo Domingo Oeste denuncia hallazgos de restos humanos en contenedores de basura

El alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, informó este jueves que una de sus primeras decisiones al asumir su gestión municipal fue el retiro de los contenedores de basura ubicados en varios sectores del municipio, tras denunciar que en su interior se encontraban restos humanos, animales muertos y desechos altamente contaminantes para los ciudadanos.

“Cuando yo llegué al ayuntamiento eso estaba lleno de contenedores y los quité todos porque tenían pierna de gente humana, perro muerto y de todo. Lo que hay es que recogerla y que la gente la saque bien”, afirmó Peña al hablar con medios de comunicación.

Según explicó, estos contenedores se habían convertido en foco insalubridad, con este tipo de desperdicios, lo que representaba un grave riesgo a la salud pública y el medio ambiente.

Asimismo, Peña señaló que lo correcto es que los desperdicios sean sacados en fundas bien selladas antes de colocarlos en los contenedores, y enfatizó que la recogida de basura se realiza varias veces al día, a las 6:00 de la mañana, 11:00 de la mañana, 4:00 de la tarde y entre 7:00 y 8:00 de la noche.