Los mismo de siempre

Algunos medios han calentado el tema de los daños hechos al estadio Quisqueya Juan Marichal por la presentación de dos conciertos de artistas recientemente. Ofrecen el dato de que en marzo pasado, cuando jugaron aquí los Tigres de Detroit y la selección RD, hubo una inversión cercana a 10 millones de pesos para acondicionar distintas áreas y poner el parque “bonito”.

Pero eso pasó, y de inmediato empezó la invasión artística, como ocurre siempre. Mi pregunta es: ¿Qué hay de nuevo con esto? Es un asunto muy viejo pues los estadios deportivos siempre son destruídos por la parte artística, se arman tremendos líos, hay disculpas, los empresarios invierten unos chelitos para hacer algunos arreglos, y todo se queda ahí, hasta que vuelva a suceder.

¿Quiénes son los culpables? Las autoridades, desde luego. Porque eso ha sucedido en todos los estadios, incluyendo el Quisqueya y el Felix Sánchez, que siempre han sido los más afectados.

Pero las autoridades no toman las previsiones de lugar y permiten destrozos y daños. Porque, si usted es dueño de un escenario y no pone las reglas, la culpa final va a sus predios, creo yo. Ahí bailan tanto el Ministerio de Deportes, el patronato del Quisqueya y el gobierno en general.

Es sabido que los estadios más famosos de MLB, como el Citi Field y Yankee Stadium de Nueva York, el de los Dodgers, el de Houston, en de los Marlins, siempre son escenarios para los artistas, y no ocurren esos desmanes.

Conclusión: esto de ahora es lo mismo de siempre, y nada pasará. Un poco de bulla, olvido, y hasta la próxima vez.

SIN JONRONES

Muchos son los seguidores de beisbol que preguntan si El Niño, es decir Fernando Tatis Jr. ha perdido su fuerza jonronera porque esta es la fecha en que no ha pegado el primero. Y no se trata de que este´fuera de forma. El asunto es que lleva 92 turnos sin sacar pelotas.

¿Qué le pasa? La pregunta es adecuada porque Tatis Jr. exhibió su poder en el curso del clásico mundial de beisbol el pasado marzo , disparó uno solitario y otro grand slam para el equipo nacional.

¿Cuál sería la realidad sobre Tatis y sus jonrones? Puede ser circunstancial, tal vez haya perdido la mecánica jonronera (aquella cuyo swing levanta bolas), o necesita cambiar de alimentación y tomar más malta morena y comer más mangú.

El año pasado, Tatis disparó 25, y no ha vuelto a producir 30 en una campaña desde los 42 del 2021. En 2024 se quedó en 21, y es momento de recordar lo sucedido tres años antes cuando la MLB lo suspendió por 80 juegos debido a dopaje.

Eso ocurrió el 12 de agosto del 2022, perdió el resto del año y parte del 2023, y a partir de ahí ha bajado en su producción. Así que vamos a seguirlo pues se trata de un hombre de US$340 millones de dólares.

Este jueves, los Pades de San Diego vencieron a Colorado 10 por 8, y mejoran su marca en 17-8, habiendo ganado 8 de los últimos 10. Ahora son gemelos de los Dodgers en el dominio de la división Oeste.

El derecho Mason Miller tuvo su 9no. salvado en 9 intentos, y extiende su racha de 33.2 innings sin permitir carreras, desde el año pasado. El hombre cada día rompe un record.

NUEVA YORK: Los Mets ganaron su segundo juego corrido con el regreso de Juan Soto y esa es una buena noticia. La mala es que pierden a Francisco Lindor por más de un mes, con el mismo problema que tenia Soto, en la pantorrilla. Llamaron a Ronny Mauricio, quien estaba en triple A, y dicen los chismosos que ese muchacho no es short stop.

Los Yanquis, de su lado, barrieron su serie contra los Medias Rojas de Boston, como visitantes, y han puesto caliente el nombre del manager Alex Cora. Los Yanquis mejoran a 16-9, lideres del Este, han ganado seis en línea, y 8 de 10. Boston tiene feo record de 9-16, en el sótano de su grupo. ¿Está en peligro el puesto de Cora?

NOTAS: Los Cachorros de Chicago tienen 9 victorias corridas y los Filis de Filadelfia 9 derrotas en línea…Los Bravos de Atlanta son lideres del Este Liga Nacional con 18-8, el mejor record de MLB.¿Pueden créerlo?

CUMPLEAÑOS: Este mes cumplió años Rolando Sebelén, el hombre del boliche dominicano, amigodesiempre. Son 86 abriles, aunque él odia decir su edad. Rolando es una persona extroardinaria y, junto a sus hijos, solo sabe dar amor a los demás, en especial a la comunidad deportiva que visita la bolera. Es inmortal del deporte dominicano.

Se me ocurre citar otros nombres de deportistas reconocidos que han pasado de los 80, y se mantienen activos con buena salud: Thimo Pimentel, Chilote Llenas y José Joaquin Puello, por solo citar tres.