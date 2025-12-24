Vendedores de cerdo asado en Santo Domingo muestran reflexiones distintas en vísperas de Nochebuena

Faltan pocas horas para la celebración de Nochebuena y los vendedores de cerdo asado en Santo Domingo indicaron que las ventas han fungido de manera variada durante el 24 de diciembre.

Reporteros de LISTÍN DIARIO tomaron como referencia las avenidas Independencia, Hípica, José Francisco Peña Gómez y San Isidro para observar las distintas casetas de los negociantes

En esos lugares se vislumbró como encargados de las ventas se acercaban a los vehículos con "pruebitas" y un buen ánimo para conseguir clientes.

Según revelaron, algunos han podido vender de manera efectiva; sin embargo, otros expresaron que las ventas se aplacaron un momento por las lluvias que afectaron sus zonas de trabajo.

Ese es el caso de Daylin Matos, un joven que se acerca cada 24 de diciembre a la acera de la avenida Rafael Tomás Domínguez para realizar las ventas de la aclamada comida.

"Las cosas están más o menos; pero gracias a Dios nos está yendo bien", aseguró Matos que vende en el lugar junto a su abuelo desde hace 20 años. Los familiares indicaron que el precio de la libra de cerdo oscila entre los RD$500 y RD$600.

Por otro lado, Jacinto Almonte, que tiene 12 años en el sitio como comerciante, asimiló que la "cosa no está buena".

Sin embargo, reflexionó que muchas veces existen quejas sin sentido por parte de los vendedores y las personas que se acercan a comprar. Además, adjuntó que los precios han variado a través de los años.

En las mesas de los proveedores de la avenida Rafael Tomás Domínguez y los distintos sitios visitados se pudo constatar que había chivos, pollos, cerdo, costillas de cerdo, teleras y patos.

Asistencia de consumidores

Elías Núñez Fernández visitó las casetas de la avenida coronel Rafael Tomás Domínguez y desveló que es una tradición asistir al lugar a buscar cerdo asado.

"Yo creo que eso viene desde pequeño. Recuerdo que anteriormente era más económico, lo digo porque siempre he venido y busco carne de cerdo asado pequeño", aseguró.

La presencia de los usuarios en los distintos establecimientos era variada, desde muchas personas en el local de la avenida Independencia, hasta nula actividad en los lugares de la avenida Hípica.